Roglic, deuxième en 2020, abandonne !

C'était presque couru d'avance. Souffrant toujours de ses douleurs consécutives à sa lourde chute de la 3eme étape, Primoz Roglic n'ira pas plus loin que la 8eme étape de ce Tour de France. L'équipe Jumbo-Visma a annoncé ce dimanche à quelques heures de l'étape du jour, entre Cluses et Tignes, que son leader ne prendrait pas le départ. Un an après avoir terminé deuxième d'une Grande Boucle 2020 qu'il était en passe de remporter, lui qui n'a encore jamais inscrit son nom au palmarès, avant de se faire coiffer au poteau par son jeune compatriote Tadej Pogacar sur l'ultime contre-la-montre, programmé à la veille de l'arrivée sur les Champs Elysées, le Slovène jette donc l'éponge avant même la fin de la première semaine et alors que les coureurs viennent tout juste de mettre les pieds dans les Alpes. Un gros coup dur pour Roglic, qui faisait partie comme c'était déjà le cas lors de la dernière édition des grands favoris pour la victoire finale, comme pour sa formation, qui se voit là amputer de son meilleur coureur et le seul capable de priver Pogacar du doublé.

Roglic : "Il n'y avait aucun intérêt à continuer"







Toutefois, étant donné le calvaire vécu samedi dès les premiers cols par celui qui avait déjà vu son Paris-Nice, en mars dernier, gâché par une blessure - le malheureux, très vite lâché, avait terminé à l'avant-dernière place de l'étape, à 35 minutes du vainqueur Dylan Teuns (soit deux minutes avant le temps fixé pour les hors-délais), il fallait s'attendre à ce que le vainqueur de la dernière Vuelta n'aille pas plus loin. "Il n'y avait aucun intérêt à continuer, nous avons donc décider d'un commun accord avec l'équipe que je ne m'alignerai pas au départ de cette 9eme étape et de nous focaliser sur les nouveaux objectifs. J'ai essayé de laisser passer les jours, mais j'ai très vite compris que cela ne me mènerait nulle part et que cela n'avait aucun sens de continuer ", a confié le deuxième du Tour 2020, qui n'avait évidemment pas imaginé pareil scénario pour lui lors de cette 108eme édition. "Mais je dois l'accepter, me dire que c'était la bonne décision et faire preuve d'optimisme pour la suite en pensant à l'avenir et aux nouveaux objectifs ", relativise le champion slovène, que l'on devrait retrouver sur la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo, le 24 juillet prochain.

