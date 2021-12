Retour sur le Tour de France 2021

Deceuninck-Quick Step a brillé

Le Tour de France 2021 a réservé son lot de surprises, d’émotions et de sensations entre Brest et les Champs-Elysées. Et il ne fallait pas arriver en retard. La prestigieuse course de trois semaines a enregistré un premier séisme dès la première étape quand Tony Martin a heurté la pancarte d’une spectatrice malveillante qui empiétait sur la chaussée, entrainant une chute massive spectaculaire. Ce fut l’un des faits saillants de cette Grande Boucle remportée, comme en 2020, par Tadej Pogacar.qui avait alors subtilisé le maillot jaune à Primoz Roglic lors de l’avant-dernière étape. Au Grand-Bornand, le leader de l’UAE Team Emirates a dépossédé Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) de cette tunique si spéciale, que le petit-fils de Raymond Poulidor a portée six jours avant de jeter l’éponge pour se concentrer sur l’épreuve de VTT des Jeux Olympiques de Tokyo.: une sur la première semaine et les deux, coup sur coup, dans les Pyrénées (17eme et 18eme étapes) pour asseoir un peu plus sa domination,. Pas inquiété au général, il a devancé Jonas Vingegaard de plus de cinq minutes. Côté français, la performance de Guillaume Martin (Cofidis), huitième au classement général, est à souligner tandis que. Son coéquipier chez Deceuninck-Quick Step, Mark Cavendish, a également fait les gros titres avec ses quatre victoires d’étape qui lui permettent d’égaler les 34 succès d’Eddy Merckx sur le Tour de France. Bluffant, le Britannique de 36 ans a logiquement ramené à Paris le maillot vert du leader au classement par points.