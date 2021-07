Quintana, Pogacar, Cavendish… : Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

9eme étape - Cluses-Tignes (144,9km) - Dimanche 4 juillet 2021

La vie des maillots

A trop laisser faire l’échappée, Tadej Pogacar a été un bon moment dépossédé de manière virtuelle du maillot jaune décroché ce samedi au Grand-Bornand. Mais, répondant à l’offensive des Ineos Grenadiers et de Richard Carapaz, le Slovène n’a pas laissé passer l’occasion de placer un démarrage pour aller chercher une trentaine de secondes à ses rivaux tout en limitant le temps repris par Ben O’Connor au terme d’une échappée au long cours. Après la journée de repos ce lundi, le leader de l’équipe UAE Team Emirates aura bien droit à un troisième jour de course avec le mythique maillot jaune sur les épaules.Comme ce samedi, Mark Cavendish n’a pas cherché à forcer l’allure et a tranquillement passé l’étape dans le gruppetto. Mais la menace Sonny Colbrelli est de plus en plus sérieuse. En plus d’avoir pris le maximum de points lors du sprint intermédiaire, le champion d’Italie s’est démené dans les dernières difficultés pour prendre la troisième place. Au total, le coureur de l’équipe Bahrain Victorious a repris 35 points au porteur du maillot vert et revient à seulement 47 longueurs avec encore deux semaines de course.Sans doute qu’il devait viser la victoire d’étape mais, faute de pouvoir rivaliser avec Ben O’Connor, Nairo Quintana s’est battu pour prendre tous les points possibles au sommet des difficultés. Le résultat a été payant car, pour la troisième journée de suite, le maillot à pois change de porteur. Pour huit points par rapport à Michael Woods, le leader de l’équipe Arkéa-Samsic s’installe en tête du classement du Grand Prix de la Montagne.En plus de défendre son maillot jaune, Tadej Pogacar a profité de l’occasion pour augmenter son avance au sommet du classement du meilleur jeune. Jonas Vingegaard, qui porte le maillot blanc puisque le Slovène a déjà le maillot jaune, pointe désormais à 5’32’’. Le Danois a toutefois distancé David Gaudu, qui compte quasiment deux minutes de retard sur lui.Moins en vue que ce samedi, la formation Bahrain Victorious a toutefois su placer Sonny Colbrelli dans le Top 10 de l’étape et conserve ainsi sa mainmise sur le classement par équipes. Mais l’offensive de Ben O’Connor profite à AG2R-Citroën, qui prend la deuxième place devant Ineos Grenadiers. Mais l’écart se rapproche des 20 minutes en faveur de la formation bahreïnie.Au vu des efforts consentis tout au long de la journée au sein d’une échappée au long cours, Ben O’Connor ne pouvait voir le Prix de la Combativité lui échapper au terme de cette 9eme étape et pourra ainsi porter le dossard rouge ce mardi au moment de quitter les Alpes.