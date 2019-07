Quintana: "La stratégie ? Il faut poser la question à mon directeur sportif"

Bien sûr Nairo Quintana a perdu toute chance de remporter ce Tour de France que toute la Colombie aimerait le voir remporter, bien sûr la Movistar continue de rouler de manière incompréhensible, contre le Colombien même comme ce jeudi, en roulant à bloc dans l'ascension de l'Izoard (!), mais Quintana tient sa victoire d'étape à Valloire, le premier monument du triptyque alpin avec ses 3 cols à plus de 2 000m, juge de paix de ce Tour de France incroyable.

"Nous savons que je vis en altitude, donc les grands cols, je les connais bien. J’avais un peu mal au début (du Tour) quand je suis tombé, mais j’ai récupéré petit à petit. Et là, je me suis senti vraiment bien, s'est réjoui le vainqueur du jour au micro de France 2. Faut-il s'attendre à le voir repasser à l'attaque dans les deux prochains jours ? "Si on trouve le bon terrain, bien sûr, nous allons attaquer encore. Il y a quand même des cols encore très importants…"

Quant aux choix de course de la Movistar, l'avis de celui qui quittera la formation espagnole en fin de saison ? "Il faut demander à mon directeur sportif..."