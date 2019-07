Quintana-Bernal, les Colombiens à la fête

L'un vient de Boyaca, l'autre de Zipaquira, deux localités situées à plus de 2 500 mètres d'altitude, qui peuvent toiser le Galibier. Il ne fallait pas s'attendre à ce que les grimpeurs colombiens soient sujets au vertige dans cette première grande étape des Alpes, en direction de Valloire, où Nairo Quintana (Movistar) s'est imposé en solitaire, pendant que son jeune compatriote Egan Bernal (Ineos) reprenait du temps à tous les favoris, après leur avoir faussé compagnie dans la dernière des trois grandes ascensions du jour (Vars, Izoard, Galibier).

Commençons par saluer la résurrection de Quintana, à la peine depuis le départ, et qui s'était glissé dans une échappée de 33 hommes avec, comme souvent, tous les grands battus de ce Tour, comme Adam Yates et Romain Bardet. L'Auvergnat espérait lui aussi sauver sa Grande Boucle avec une victoire d'étape de prestige, mais il n'a pas pu répondre à l'accélération de Quintana dans le Galibier, et il devra se consoler avec une deuxième place d'étape, et surtout le maillot à pois de meilleur grimpeur, qu'il endosse après avoir franchi en deuxième position les deux cols hors catégorie du jour, l'Izoard et le Galibier. Cela lui donnera une raison de plus d'attaquer dans les deux jours à venir, vers Tignes, puis Val-Thorens.

Bernal en position idéale

Du côté des favoris, à l'inverse, il a longtemps fallu attendre avant de voir un peu de mouvement. Certes, les "cerveaux" de la Movistar ont durci dans l'Izoard, mais... à part réduire la remontée de leur propre coureur, Quintana, au classement général, cela n'a servi à rien. Dans le Galibier, c'est le tempo assuré par Ineos qui faisait alors plutôt les affaires de Julian Alaphilippe, tout heureux de s'accrocher le plus longtemps possible. Bernal a donc déclenché les hostilités à environ trois kilomètres du sommet, et personne n'a pu suivre son accélération.

Derrière, tous les autres ont fait jeu égal, globalement. Même Alaphilippe. S'il a cédé à un kilomètre du sommet, quand Thibaut Pinot est sorti pour répondre à une attaque de Geraint Thomas (que l'on n'a pas non plus totalement comprise), le Maillot jaune a fait le show dans la descente pour recoller sur ses rivaux. Seul Bernal lui reprend du temps, et c'est important pour le Colombien qui se hisse à la deuxième place du classement général, devant Thomas, son coéquipier et tenant du titre. En position idéale, donc, dans l'optique du jour où Alaphilippe finira bien par craquer.

Le Montluçonnais s'est encore bien battu, mais il lui reste encore deux gros morceaux à avaler, vendredi et samedi, qui pourraient être indigestes. Il est toujours devant, avec une avance qui reste dans les mêmes eaux que depuis une semaine (+1'30" sur Bernal, +1'"35 sur Thomas), mais les Ineos donnent l'impression d'avoir repris la main. Rien n'est fait, et les écarts restent toujours incroyablement faibles (20 secondes entre Bernal, 2e, et Pinot, qui passe 5e). C'est une formidable nouvelle pour le suspense de ce Tour imprévisible, avec un petit bémol : les positions sont si serrées qu'aucun favori n'a d'intérêt à prendre le risque de se découvrir. A ce rythme, tout va se jouer au tout dernier moment.