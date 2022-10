Quick-Step Alpha Vinyl : Evenepoel rêve de gagner le Tour de France

Le Tour de France va-t-il très prochainement accueillir Remco Evenepoel ? Toujours est-il que le Belge, aujourd'hui âgé de 22 ans, semble bel et bien s'y voir. Le Belge vient de boucler une saison 2022 exceptionnelle, durant laquelle il a évidemment été l'un des hommes forts, avec le titre de champion du monde de cyclisme sur route, le Tour d'Espagne ou bien encore Liège-Bastogne-Liège. Ce qui lui a forcément fait changer de dimension. Désormais, le pensionnaire de la formation Quick-Step Alpha Vinyl se tourne donc vers l'avenir et cette saison 2023 qui se profile. Certaines rumeurs ont déjà fait état de sa future participation à l'édition 2023 du Tour de France. Au sujet de l'année prochaine, le natif de Scheepdaal s'est exprimé auprès du Het Laatste Nieuws : "Bien sûr, lors de mon choix concernant les Grands Tours, je dois prendre en compte qu'il y a deux sprinteurs dans l'équipe. Mais en fait, nous pouvons distribuer les rôles tranquillement."

"On pourrait donc dire : le Giro pour moi, Fabio Jakobsen sur le Tour et Tim Merlier sur La Vuelta"

Avant de poursuivre : "La mission Tour de France sera désormais prioritaire. Un jour, je veux gagner le Tour de France... c’est le rêve ultime. Ce qui n’exclut pas une étape intermédiaire en 2023. Jusqu’à présent, le parcours du Giro a l'air de me correspondre. On pourrait donc dire : le Giro pour moi, Fabio Jakobsen sur le Tour et Tim Merlier sur La Vuelta." Quant à une potentielle future cohabitation avec un sprinteur pour un Grand Tour : "Vous risquez la division. Cela s’applique également à un sprinteur, qui mérite d'avoir une grosse équipe autour de lui. Fabio Jakobsen et moi nous entendons bien et dans une course normale, j’aime faire partie de son train de sprint. Mais dans un Grand Tour, c’est différent." En attendant d'en savoir plus sur ses intentions, Remco Evenepoel est certainement conscient qu'il sera désormais plus qu'attendu. Le Belge disputera forcément un nouveau Grand Tour dès l'année prochaine. Reste donc à savoir lequel.