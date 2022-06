Cavendish pas retenu lui non plus

"Je ne vais pas dire que j’ai pris du plaisir mais j’étais mieux que je ne le pensais. Je n’avais pas couru 200 bornes (240 dimanche) depuis mon accident. Tout cela est plutôt positif." Confiant sur ses chances de participer au Tour de France après sa treizième place dimanche à Angers sur la course en ligne des Championnats de France, pour son grand retour en compétition,. Le quotidien flamand Het Nieuwsblad et nos confrères de L'Equipe, informés officiellement, assurent en effet ce lundi matin alors que l'équipe Quick Step-Alpha Vinyl n'a pas encore dévoilé sa composition pour la Grande Boucle queMalgré l'optimisme du double champion du monde, ses dirigeants ont estimé que le natif de Saint-Amand-Montrond, qui rêvait de participer pour la cinquième fois vendredi à cette épreuve qui l'a vu porter le maillot jaune à trois reprises, remporter six étapes, finir avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules à Paris et même s'offrir une magnifique cinquième place en 2019, n'était pas suffisamment remis physiquement pour tenir les trois semaines.Du côté de Patrick Lefevere, il se murmure que c'est surtout la crainte de voir "Alafpolak" subir la course plutôt qu'en être l'un des agitateurs, comme cela avait été le cas ces dernières années, qui. Victime d'une très lourde chute qui lui avait occasionné de multiples fractures, Alaphilippe avait repris l'entraînement beaucoup plus vite que les spécialistes n'avaient pu le penser en voyant le triple vainqueur de la Flèche Wallonne terminer sa course dans le ravin belge en avril dernier.Même en avance sur les prévisions,Mark Cavendish, sacré champion de Grande-Bretagne dimanche pour la deuxième fois de sa carrière, ne devrait pas être de la partie lui non plus. Tous les regards des fans du "Wolf Pack" devraient donc être tournés vers Remco Evenepoel, appelé à disputer son premier Tour de France.