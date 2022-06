Quick-Step Alpha Vinyl : Alaphilippe de retour pour les Championnats de France ?

30 ans, bien mangé.

Après 3 semaines de stage altitude suis toujours la.

Merci à tous pour vos messages.

😘😘😘 pic.twitter.com/0H6cnJF9PR

— Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) June 12, 2022

Cholet sur le chemin menant à Copenhague ?

Bonne nouvelle pour Julian Alaphilippe avant le Tour de France ? A l'arrêt depuis fin avril suite à sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, le Français pourrait prochainement effectuer son retour à la compétition. En effet,, d'après les dernières informations de L'Equipe. Ainsi presque deux mois après sa dernière course, le puncheur de la formation Quick-Step Alpha Vinyl pourrait être en piste le 26 juin prochain à Cholet, à quelques jours du départ du Tour de France (le 1er juillet, à Copenhague). Bien qu'inscrit sur cette course, dont le profil semble fait pour les sprinteurs,, avant de possiblement attaquer les choses sérieuses sur la Grande Boucle, cinq jours après.Sa participation pour cette compétition dans le Maine-et-Loire viendrait confirmer la tendance du moment. Ces derniers jours, Patrick Lefévère, le patron de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, confiait au Parisien que «», à propos de la possible présence d'Alaphilippe sur le Tour de France. Après plusieurs semaines intéressantes en altitude à Sierre Nevada (Espagne), le récent trentenaire semble tenir le bon bout. Dans 12 jours, ce dernier pourrait donc retrouver le grand favori Arnaud Démare, mais également Pavel Sivakov, qui a récemment obtenu la nationalité sportive française, ou encore David Gaudu et ses coéquipiers Florian Sénéchal et Rémi Cavagna au départ de l'épreuve.Ce dernier s'entraînant en altitude (Suisse puis Tignes), comme il l'a confié à L'Equipe.