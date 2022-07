Pogacar : « Une journée très difficile »

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) - Vainqueur et maillot jaune

« C’était une journée très difficile, spécialement dans la dernière ascension bien sûr. Jonas Vingegaard a attaqué vraiment fort. Mais je me suis dit qu’après le travail fourni par mes équipiers toute la journée, il fallait que j’attaque jusqu’à la ligne. Aussi, mon épouse Urska était là sur la ligne d’arrivée, et le reste de ma famille au pied de la montée. Il s’est passé beaucoup de choses depuis ma victoire ici en 2020. Mais cette étape, elle était dans ma tête depuis longtemps, j’en avais fait un gros objectif depuis que nous avons connu le parcours, en réalité. Jonas Vingegaard est un grand grimpeur, un de meilleurs du monde et peut-être le meilleur du moment. Et il sera bien sûr un rival pour moi, il a aussi une équipe très forte. Mais je me sens bien aussi. J’ai obtenu un petit gain par rapport à lui sur l’arrivée, c’est déjà ça. Mais c’est le vélo, les choses peuvent changer d’une seconde à l’autre. »

Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) - 2eme

« Je pense que je peux être content. J'ai essayé à la fin mais Tadej Pogacar m'a dépassé à vingt mètres de la ligne et je n'ai pas pu répondre. J'étais vraiment près de l'arrivée quand il m'a dépassé. C'était une arrivée brutale. J'espère être meilleur dans les ascensions plus longues. Physiquement, ça allait bien, j'avais de bonnes jambes, ça me rend heureux. »

Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) - 3eme

« C'était une belle lutte. Je suis très heureux d'en avoir été un protagoniste. L'arrivée était très raide. Jonas Vingegaard en a fait l'expérience, il a eu du mal pour rejoindre la ligne au sommet. Moi, j'avais l'impression de recevoir un coup de couteau dans le dos à chaque coup de pédale. Mon objectif principal est d'enchaîner les étapes et d'essayer de bien récupérer. Quand on est blessé, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Je vois ça jour après jour. J'ai mal au bas du dos mais je ne suis pas là pour pleurer, je suis là pour me battre. J'essaie de continuer. »

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) - 6eme et 1er Français

« C'est une bonne journée. A l'arrivée, on est dans les clous de l'objectif, à une vingtaine de secondes du podium. J'avais des sensations bonnes, pas forcément les meilleures qui soient, mais correctes. L'équipe a fait un super travail dès le début d'étape, Kevin Geniets et Michael Storer ont fait un super boulot dans la dernière montée. Le public nous a encouragés, on entendait des 'Allez Thibaut, allez David'. Maintenant, il faut rester concentré. Ce n'était que le premier test. On se réjouit du début de Tour mais le plus dur arrive. »

Romain Bardet (FRA/DSM) - 8eme

« Je n'ai jamais prétendu jouer dans la cour de Tadej Pogacar. C'était dur. Ça allait bien jusqu'au dernier kilomètre. Quand on a pris le gravel à un kilomètre, j'ai voulu me mettre en danseuse et j'ai perdu un peu de vitesse. Je n'ai pas pu garder la roue de Geraint Thomas. Ça se joue à quelques secondes mais je suis quand même content de mon effort. En 2019, vous vous souvenez, j'avais fini à plat ventre en rampant. C'était un peu mieux cette année. »

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) - 13eme

« Une montée sèche, c'est toujours piégeux et ce n'est pas mon exercice de prédilection mais finalement j'ai eu des sensations vraiment bonnes. Le dernier kilomètre était un peu trop explosif pour moi. J'aime bien monter en danseuse et il fallait rester assis sur le gravier et le sable. Physiquement, c'était très intense. Avec la poussière, on n'y voyait pas à dix mètres. Le menu qui nous attend est copieux. Sur les étapes alpestres de la semaine prochaine, les écarts seront importants et j'espère que ma condition sera aussi bonne, si ce n'est meilleure. »

Simon Geschke (ALL/Cofidis) - 40eme et combatif du jour

« Le plan c’était de prendre l’échappée, que ce soit avec moi ou Ion Izagirre. C’était sympa d’être à l’avant, et j’ai eu de la chance qu’il y ai une dizaine de coureurs dans le groupe. Mais au final, UAE Team Emirates voulait vraiment la victoire. Ça fait partie du sport. C’est un peu frustrant parce que j’espérais une victoire d’étape. Cela fait maintenant sept ans que j’ai gagné une étape, mais cela fait toujours plaisir de courir le Tour de France. Ce n’est jamais facile de gagner, ici ou ailleurs, mais c’est toujours sympa de se retrouver sur le podium pour le prix de la combativité. Je n’ai beaucoup profité des premières étapes du Tour, c’était assez stressant, mais maintenant je pense que je vais prendre davantage de plaisir. Et avec un peu de chance je pourrai aller chercher une victoire d’étape dans les deux prochaines semaines. »

Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) - 100eme et maillot vert

« C’était la deuxième fois que je montais La Planche des Belles Filles avec la portion en gravel, j’étais déjà là en 2019, et c’est vraiment spectaculaire. Pour ma part, je n’avais rien planifié et sur la fin, j’ai pu profiter un peu tranquillement de la montée, où j’ai vu qu’il y avait aussi de nombreux spectateurs belges. Très vite dans la journée, nous avons vu que les UAE Team Emirates prenaient la course en mains et donc que Tadej Pogacar était là pour la gagne, il voulait vraiment cette victoire et il l’a fait. Tadej Pogacar a gagné aujourd’hui (vendredi), mais nous avons quand même montré que nous sommes là. Cela signifie qu’avec Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, nous pouvons rivaliser en haute montagne. Alors je crois toujours très fort à la victoire de Jumbo-Visma. Sur le sprint intermédiaire il n’y avait que cinq points à gratter mais ce n’était pas une dépense d’énergie si importante. Cela aurait été stupide de ne pas essayer… et j’aime la compétition. »

Magnus Cort Nielsen (DAN/EF Education-Easypost) - 115eme et maillot à pois

« Je suis content de porter ce maillot à pois, et je vais essayer de le garder le plus longtemps possible, mais je vais probablement le perdre bientôt. Je suis sûr que Tadej Pogacar va me dépasser au classement des grimpeurs. J’espérais qu’il y aurait une plus grosse échappée, avec ou sans moi, afin que tous les points soient pris avant que Tadej Pogacar n’arrive. Pour aujourd’hui (vendredi) cela a encore tenu, puisqu’il n’a pris que les points de La Super Planche des Belles Filles. »



