Pogacar, Quintana, Cavendish… : Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

11eme étape - Sorgues-Malaucène (198,9km) - Mercredi 7 juillet 2021

La vie des maillots

Tadej Pogacar avait confié qu’il se méfiait de cette étape du Mont Ventoux et le Slovène avait en partie raison. En effet, le porteur du maillot jaune n’a pas échappé à une attaque mais, après avoir peiné à suivre Jonas Vingegaard, il a fini par le rejoindre au pied de la descente. La défaillance de Ben O’Connor, qui a perdu près de quatre minutes ce mercredi, permet de clarifier la situation au classement général. En effet, Rigoberto Uran est désormais le plus proche rival de Tadej Pogacar mais le Colombien pointe à plus de cinq minutes du porteur du maillot jaune, avec des écarts très réduits derrière lui.N’ayant pas cherché à suivre l’allure, Mark Cavendish a sans doute été rassuré de voir son coéquipier Julian Alaphilippe prendre les points du sprint intermédiaire et ses rivaux que sont Peter Sagan, Sonny Colbrelli ou Michael Matthews ne récupérer que des miettes avant un final pour grimpeurs qui n’a pas permis à ces derniers de jouer le moindre rôle. Le porteur du maillot vert, qui a terminé l’étape à 40 minutes du vainqueur, conserve ainsi une marge supérieure à 50 points sur ses poursuivants.Parti avec Julian Alaphilippe en début d’étape, Nairo Quintana devait avoir pour ambition d’aller chercher des points pour conforter son maillot à pois. Mais le Colombien a très vite été distancé et n’a jamais pesé sur cette étape. Profitant notamment des points doublés au sommet de la deuxième ascension du Mont Ventoux, Wout Van Aert s’est rapproché à seulement six points du premier du classement du Grand Prix de la Montagne quand Michael Woods a échoué à prendre des points ce mercredi.Qui dit maillot jaune, dit également maillot blanc pour Tadej Pogacar même si c’est Jonas Vingegaard qui le porte sur la route du Tour de France. Et le Danois n’a pas hésité à le montrer avec une belle tentative dans la partie finale de la deuxième ascension du Mont Ventoux. Mais la descente a mis fin aux espoirs de gain de temps du coureur de la Jumbo-Visma, qui s’installe tout de même sur le podium du classement général.Avec Wout Van Aert et Jonas Vingegaard aux avant-postes, l’équipe Jumbo-Visma a remporté cette 11eme étape au titre du classement par équipes même si Trek-Segafredo a laissé la meilleure impression avec trois coureurs dans l’échappée. Si Bahrain Victorious cède près d’une demi-heure, la formation bahreïnie conserve la tête du classement général pour dix minutes devant AG2R-Citroën et douze sur Ineos Grenadiers.Dans une échappée marquée par la présence de trois coureurs de l’équipe Trek-Segafredo, c’est Kenny Elissonde qui a été le plus actif, profitant du travail de Julien Bernard pour placer un démarrage et allumer la mèche dans la deuxième ascension du Mont Ventoux avant de voir son leader Bauke Mollema lui laisser la deuxième place de l’étape sur la ligne d’arrivée. Un état d’esprit offensif qui lui a permis de convaincre les votants du Prix de la Combativité.