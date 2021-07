CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

16eme étape - Pas de la Case - Saint-Gaudens (169 km) - Mardi 12 juillet 2021

La vie des maillots

En regardant le tracé du jour, Tadej Pogacar aurait pu être mis en difficulté par les coureurs du Top 10. Finalement, le leader de la UAE Team Emirates a très tranquillement géré cette 16eme étape entre le Pas de la case (Andorre) et Saint-Gaudens. L'échappée formée lors de la descente après le premier col de la journée n'était pas dangereuse pour le maillot du Slovène qui s'est donc contenté de rouler dans le peloton. Ce dernier a coupé la ligne près de 14 minutes après le vainqueur de l'étape, Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe). À l'arrivé et malgré l'absence de certains de ses coéquipiers dans le final, Tadej Pogacar a fait l'effort au sprint, histoire de montrer qu'il en avait encore sous la pédale. Au classement, il a toujours 05'18" sur Rigoberto Uran (EF - Nippo), 05'32" sur Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 05'33" sur Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) et 05'58" sur Ben O'Connor (AG2R Citroën Team).Comme attendu sur ce type de parcours, Mark Cavendish a été très tôt mis en difficulté mais il a pu compter sur sa garde rapprochée (Morkov, Declercq, Devenyns) pour garder le cap et ne pas arriver hors-délais lors de cette 16eme étape. Trop éloigné de la tête de course, le Britannique n'a pas participé au sprint intermédiaire remporté Bakelants et où Matthews et Colbrelli ont respectivement marqué 13 et 15 points. Impliqués au sein du groupe des poursuivants, les deux hommes ont également pris des points à l'arrivée à Saint-Gaudens : 25 pour l'Italien et 22 pour l'Australien. Au classement général, Mark Cavendish conserve toujours un peu d'avance sur Michael Matthews (279 pts contre 242). Derrière, on retrouve Sony Colbrelli (195 pts), Jasper Philipsen (174 pts) et Julian Alaphilippe (135 pts).Arrivé avec Stefan Bissegger à 16'42" de Patrick Konrad, Wouter Poels (Bahrain Victorious) ne s'est pas manifesté à l'avant de la course où plusieurs points étaient distribués. Le leader du maillot à pois a tout de même pu compter sur son équipier Sony Colbrelli pour enlever les points de la montagne (6 points récoltés). Fort heureusement pour le coureur de la formation Bahrain Victorious (74 points au classement), son dauphin Michael Woods (66 pts), Nairo Quintana (64 pts) et Wout van Aert (64 pts) n'ont pas été dangereux non plus. Le vainqueur de l'étape est lui remonté à la 13eme place du classement du maillot à pois avec 18 points.Tadej Pogacar porteur du maillot jaune, c'est son dauphin au classement du Maillot blanc, c'est Jonas Vingeggard qui porte la tunique distinctive. Troisième également du classement général, le Danois n'a pas quitté le Slovène d'une semelle durant l'étape et a même coupé la ligne en même temps que lui. C'est donc une journée assez tranquille pour le coureur de la Jumbo-Visma. Malgré la bonne performance de David Gaudu, bien placé au classement du Maillot blanc (3eme), Jonas Vingegaard conserve toujours un matelas d'un peu moins de 9 minutes sur le Français pour conserver cette tunique distinctive.Avec Sony Colbrelli et Fred Wright à l'avant de la course, la formation Bahrain Victorious a toujours été bien placée dans cette étape entre le Pas de la case et Saint-Gaudens. L'Italien au profil complet figurait dans le duo avec David Gaudu, parti à la poursuite de Patrick Konrad dans le final. S'il n'est pas parvenu à rattraper l'Autrichien, le champion national a fait le sprint à l'arrivée pour arracher une belle deuxième place. Son coéquipier Fred Wright est lui arrivé 12eme avec Fabien Doutey. Au classement par équipes, Bahrain Victorious a toujours 35'42" d'avance sur la EF-Nippo et 50'26" sur AG2R Citroën Team.Sans surprise, le vainqueur de l'étape en solitaire, Patrick Konrad, a été désigné combattif du jour. Le coureur de la Bora-Hansgrohe s'est échappé au niveau du Col de Core pour rejoindre Fabien Doutey et Jan Bankelants avant de franchir seul en tête, le Portet d'Aspet. L'Autrichien a ensuite réalisé un splendide cavalier seul à 36 kilomètres de l'arrivée et a résisté, d'abord au retour de Sony Colbrelli et David Gaudu puis à celui des autres poursuivants. Il s'agit de la première victoire en World Tour pour Patrick Konrad.