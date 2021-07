Pogacar, Poels, Cavendish… : Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

8eme étape - Oyonnax-Le Grand-Bornand (150,8km) - Samedi 3 juillet 2021

La vie des maillots

Sa prise de pouvoir pouvait être attendue, elle s’est avéré grandiose ! Brillant lors du contre-la-montre de Laval, Tadej Pogacar a écrasé le Tour de France dès la première étape de haute-montagne. Le tenant du titre n’a pas hésité à passer à l’attaque loin de l’arrivée après les défaillances de Mathieu van der Poel, qui n’a été guère surprenante, et de Wout Van Aert, plus inattendue. Personne n’ayant pu prendre sa roue, le Slovène a patiemment distancé tous ses rivaux et s’empare du maillot jaune, qu’il portera ce dimanche pour la deuxième fois seulement et qu’il devrait garder un bon bout de temps.Après avoir fait mieux qu’assurer ce vendredi, le terrain n’était vraiment pas propice à Mark Cavendish. Le départ en côte a immédiatement mis le sprinteur britannique en difficulté, lui qui s’est rapidement fait une raison et a pris place dans le gruppetto. La seule petite inquiétude a été celle de voir Sonny Colbrelli faire le plein de points au sprint intermédiaire mais l’Italien émarge à encore 80 points du porteur du maillot vert. Mark Cavendish l’a solidement installé sur ses épaules et ça devrait continuer.Après Matej Mohoric ce vendredi, le maillot à pois change de porteur mais reste au sein de la formation Bahrain Victorious. Passé en tête lors des trois premières difficultés du jour, dont une classée en 1ere catégorie, Wout Poels s’installe en tête du classement du Grand Prix de la Montagne avec sept points d’avance sur Michael Woods et onze sur son coéquipier Dylan Teuns, qui ont ramassé les points au Col de Romme et au Col de la Colombière. Mais avec un col Hors Catégorie et deux de 1ere catégorie ce dimanche sur la route de Tignes, la lutte pour le maillot à pois ne fait que commencer.Déjà porteur du maillot de meilleur jeune au départ de l’étape, Tadej Pogacar n’a fait que le renforcer avec son coup de force sur les pentes du Col de Romme puis du Col de la Colombière. Le leader de l’équipe UAE Team Emirates a même fait un peu plus le vide autour de lui dans ce classement. En effet, Jonas Vingegaard et David Gaudu pointent à plus de cinq minutes. Le Danois de l’équipe Jumbo-Visma sera toutefois le porteur du maillot blanc ce dimanche, Tadej Pogacar récupérant le maillot jaune.Avec deux coureurs parmi les quatre premiers de l’étape et la perte de vitesse de l’équipe Jumbo-Visma, qui n’a pu compter que sur Jonas Vingegaard pour bien figurer, la formation Bahrain Victorious profite de l’occasion pour s’installer en tête du classement par équipes avec plus d’un quart d’heure d’avance sur Astana-Premier Tech quand Jumbo-Visma est désormais à plus de 18 minutes. Un podium sur lequel AG2R-Citroën pourrait prochainement lorgner.Seul en tête de la course pendant un bon moment et très offensif dès le début de l’étape, Wout Poels a recueilli sans grande surprise les suffrages concernant le Prix de la Combativité. En plus du maillot à pois, le Néerlandais pourra porter fièrement le dossard rouge au départ de la 9eme étape ce dimanche à Cluses.