Pogacar, Poels, Cavendish… : Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

17eme étape - Muret-Saint-Lary Soulan Col du Portet (178,4km) - Mercredi 14 juillet 2021

La vie des maillots

Le tenant du titre est clairement le coureur le plus fort du peloton. Sur les pentes du Col du Portet, Tadej Pogacar a fait la pluie et le beau temps, avec les seuls Jonas Vingegaard et Richard Carapaz qui ont pu résister mais sans toutefois l’empêcher d’aller chercher la victoire et quelques secondes de bonifications pour conforter un peu plus un maillot jaune très solidement ancré sur ses épaules, avec une avance qui se rapproche des six minutes sur le Danois et l’Equatorien.Après avoir contrôlé le peloton en début d’étape pour filtrer l’échappée et ne pas laisser partir de rivaux dans la course au maillot vert, Mark Cavendish a assuré en ne laissant qu’un point à Michael Matthews tout en reprenant deux unités à Sonny Colbrelli au sprint intermédiaire. Le « Man of Man » a ensuite pour compter sur son équipe pour rejoindre l’arrivée dans les délais au sein du gruppetto, 34’10’’ après la victoire de Tadej Pogacar.Son accélération au sommet du Col de Val Louron-Azet n’aura pas été totalement vaine. Avec les quatre points glanés, Wout Poels a conforté son maillot à pois de meilleur grimpeur du Tour… mais la menace Tadej Pogacar est toujours plus grande. Avec les 40 points pris au sommet du Col du Portet, le leader du classement général est revenu à onze points du Néerlandais, qui va devoir se montrer offensif ce jeudi s’il veut pouvoir emmener son maillot à pois jusqu’aux Champs-Elysées.Tout comme le maillot jaune, le maillot blanc a été consolidé par Tadej Pogacar, quand bien même il est sur les épaules de Jonas Vingegaard. Un classement du meilleur jeune dont la hiérarchie semble bien établie car David Gaudu est solidement troisième avec un quart d’heure de retard sur le leader… mais également un quart d’heure d’avance sur son plus proche poursuivant qui est Aurélien Paret-Peintre.Si EF Education-Nippo a profité du bon classement de Sergio Higuita et Rigoberto Uran au sommet du Col du Portet, l’équipe Bahrain Victorious a limité la perte de temps à moins d’une minute et demie grâce à Pello Bilbao et Dylan Teuns, qui ont aussi pris place dans le Top 10 de l’étape. AG2R-Citroën, pour sa part, voit Ineos Grenadiers réduire l’écart grâce à Richard Carapaz.Ayant lancé la grande échappée de cette 17eme étape au sortir de Muret avant d’être le dernier à avoir résisté au tempo de l’équipe UAE Team Emirates dans le groupe maillot jaune, Anthony Perez a parfaitement représenté les couleurs françaises en ce 14 juillet et fêté sa prolongation de contrat avec l’équipe Cofidis en étant salué pour sa combativité.