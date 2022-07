Pogacar n’a plus que trois équipiers !

Déchirure du quadriceps

Journée noire pour l’équipe UAE Emirates ce mardi sur le Tour de France ! Alors que Tadej Pogacar n’a pas été en mesure de reprendre du temps à Jonas Vingagaard et reste à 2’22 du Danois à cinq étapes de l’arrivée, et que Marc Soler a été éliminé car il est arrivé hors délais après une journée galère en raison de maux d’estomac, un coup du sort est tombé sur Rafal Majka.. Mais ce qui ressemblait à un problème mécanique plutôt anecdotique était finalement plus grave que cela, car le coureur de 32 ans s’est blessé lors de cette mésaventure !« Majka a subi une blessure à la cuisse après un problème mécanique lors de l'étape 16 lorsque sa chaîne s'est cassée.», a fait savoir le médecin de l’équipe UAE Emirates, Adrian Rotunno. Rafal Majka, qui avait fini 41eme de l'étape à plus de huit minutes de Pogacar et occupait la 19eme place du classement général à 43’31 du maillot jaune, ne pourra donc pas prendre le départ de la 17eme étape à St-Gaudens. Cela signifie que Tadej Pogacar ne compte plus que trois coéquipiers pour finir le Tour : le Danois Mikkel Bjerg, l’Américain Brandon McNulty et le Suisse Marc Hirschi. Majka était celui qui l’accompagnait le plus loin en montagne. Le Slovène va donc devoir finir la traversée des Pyrénées en étant esseulé, alors que son rival Jonas Vingegaard compte encore cinq coéquipiers (même si Roglic et Kruijswijk, ses plus fidèles lieutenants, ne sont plus là). Le Danois est plus que jamais en route vers sa première victoire !