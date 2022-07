Pogacar, Geschke, Van Aert... Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

10eme étape - Morzine - Megève (148,5km) - Mardi 12 juillet 2022

La vie des maillots

Tadej Pogacar reste en jaune, mais il s'en est fallu de peu ! Le Slovène, qui ne compte plus que cinq équipiers et qui a vu Marc Hirschi connaitre beaucoup de difficultés dans les montées, a laissé filer l'échappée du jour, malgré la présence de Lennard Kämna, qui comptait 8'43 de retard sur lui au départ de cette étape. L'Allemand a plusieurs fois été maillot jaune virtuel mais échoue finalement à onze secondes. Pogacar sera donc toujours en jaune pour la terrible étape de mercredi.Le Belge n'a pas pris le moindre point ce mardi, que ce soit lors du sprint intermédiaire ou à l'arrivée, mais cela ne l'empêche pas de conserver son maillot vert avec une énorme avance : 135 sur Fabio Jakobsen et 145 sur Tadej Pogacar. Magnus Cort Nielsen est quatrième du classement à 155 points de Van Aert, mais gagner le maillot vert n'est pas du tout un objectif pour le Danois.Lui non plus n'a pas gagné de points pour son maillot distinctif, mais il le conserve tout de même. Simon Geschke s'est montré plutôt discret lors de cette étape, et ce sont Pierre Latour, Pierre Rolland et Luis Leon Sanchez qui sont passés en tête des différents sommets. Le coureur allemand compte un point d'avance sur Bob Jungels et cinq sur Thibaut Pinot. Mais le classement devrait être bouleversé lors de la difficile étape de mercredi.Tadej Pogacar conserve son maillot blanc, avec 1'46 d'avance sur Tom Pidcock et 7'36 sur Brandon McNulty. Mais l'Américain Matteo Jorgenson, membre de l'échappée du jour et quatrième de l'étape, est désormais quatrième de ce classement à 19'22 du Slovène.Grâce à la troisième place de Luis Leon Sanchez, la neuvième de Fred Wright et la trentième de Damiano Caruso, l'équipe Bahrain-Victorious a terminé meilleure équipe de cette 10eme étape. Mais au classement général, ce sont toujours les Ineos Grenadiers qui dominent. Ce mardi, Dylan van Baarle a terminé cinquième, Geraint Thomas 23eme et Adam Yates 24eme.Il a quitté l'échappée du jour sans vraiment le vouloir, à 42 kilomètres de l'arrivée après avoir pris un gros relais, et il est finalement resté en tête pendant 30 kilomètres. Même s'il a été coupé dans son élan par la neutralisation de la course (comme tous les autres coureurs), Alberto Bettiol a tout donné, mais la montée de l'altiport de Megève était trop difficile pour lui. Repris par un groupe de trois coureurs, puis un groupe de quatre, il a finalement lâché prise et a terminé 18eme de l'étape à 6'57 du vainqueur. Mais son initiative a été récompensée.