Pogacar fait de Vingegaard le favori

Le double tenant du titre ne rend pas les armes, loin de là. Si Tadej Pogacar a perdu le maillot jaune lors de la 11eme étape du Tour de France, entre Albertville et le Col du Granon - Serre Chevalier, au profit de Jonas Vingegaard, le coureur de la formation UAE Team Emirates entend bien récupérer son bien d'ici l'arrivée de cette édition 2022, ce dimanche à Paris. Pour cela, le Slovène a donné quelques pistes sur sa stratégie avant d'entamer un triptyque dans les Pyrénées à partir de mardi. « Je vais continuer à attaquer dans toutes les bosses. Chaque journée a été difficile depuis le départ et ça va continuer. Mais je veux finir ce Tour sans regret. Après, je ne peux pas dire à quel endroit précisément je peux faire la différence, ça dépendra des jambes. Mais quand je vois que Jonas (Vingegaard) répond à chacune de mes attaques, comme à Mende, une montée courte et explosive où il est resté dans ma roue, ça me motive », a notamment reconnu l'intéressé.

« Vingegaard, c'est lui le favori »

« Le contre-la-montre samedi à Rocamadour ? Je connais bien le parcours, je l'ai reconnu deux fois. Mais je ne compte surtout pas sur ce chrono pour réduire tout ce retard. Jonas est aussi très bon en contre-la-montre et ce serait une erreur de tout miser dessus. Il faudra reprendre du temps avant. (...) Le favori ? Jonas a 2’22’’ d'avance. C'est lui le favori. Mais dans le top 10, il y a encore des coureurs qui peuvent attraper le podium ou même gagner cette course, a également confié ce lundi Pogacar, en conférence de presse, dans des propos repris par L'Equipe. Pour moi, cette semaine, je vais continuer à attaquer le plus possible. On verra ensuite le résultat. Je crois qu'une deuxième place, c'est pas mal. Mais je veux être en jaune à Paris. » Toujours aussi ambitieux, le Slovène entend donc tout donner et espère bien réaliser un superbe triplé dans quelques jours sur les Champs-Elysées.