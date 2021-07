Pogacar, Cavendish, Woods... Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

14ème étape - Carcassonne - Quillan (183,7km) - Samedi 10 juillet 2021

La vie des maillots

La journée fut tranquille pour le porteur du maillot jaune, à savoir le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Resté bien au chaud dans le peloton durant la totalité de cette 14eme étape, le coureur a vu, à un moment donné, ses coéquipiers travailler en tête du peloton, pour éviter que le Français Guillaume Martin (Cofidis) ne devienne trop menaçant. Finalement, ce dernier, s'il ne lui ravit évidemment pas sa précieuse tunique, devient son nouveau dauphin, au niveau du classement général.Lors du sprint intermédiaire, placé au kilomètre 76,7 à Lavelanet, le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) n'a pas grappillé de points, contrairement à ses premiers poursuivants. Toutefois, son dauphin au classement du meilleur sprinteur, à savoir l'Australien Michael Matthews (BikeExchange), malgré neuf points de plus engrangés, reste à bonne distance. En effet, 92 unités séparent encore les deux hommes.C'est le changement majeur à signaler ! En effet, ce n'est désormais plus le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) le porteur du maillot à pois. A l'issue de cette 14eme étape, c'est le Canadien Michael Woods (Israel Start-Up Nation) qui est désormais le meilleur grimpeur de ce Tour. Parti dans la bonne échappée du jour, ce dernier a entrepris de passer dans les premiers au sommet des différents cols et autres côtes. Avec douze unités de plus engrangées, le voici désormais en tête de ce classement général, avec 54 points contre 50 pour Quintana.Toujours solidement installé en tête du classement général de ce Tour, le jeune Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) reste également, et plus que jamais, le meilleur jeune de cette Grande Boucle. Dans l'étape du jour, il a même terminé quatrième meilleur jeune, derrière Higuita et Madouas, partis dans la bonne échappée, et McNulty. Toutefois, au classement général, il devance toujours Vingegaard.A l'issue de cette 14eme étape, c'est bien la formation Trek-Segafredo qui a terminé meilleure équipe, grâce à la victoire du Néerlandais Bauke Mollema, alors que le Belge Jasper Stuyven et le Français Kenny Elissonde ont respectivement pris les 23eme et 24eme places du jour, dans le peloton. Toutefois, et sous l'impulsion notamment du Néerlandais Wout Poels, treizième après être parti dans la bonne échappée, c'est bien l'équipe Bahrain Victorious qui reste la meilleure équipe de ce Tour.Coup double pour Bauke Mollema. Le Néerlandais, pensionnaire de la formation Trek-Segafredo, a remporté la 14eme étape de ce Tour de France 2021, mais pas seulement. En effet, grâce notamment à sa quarantaine de kilomètres passée seul en tête, il a été récompensé en étant désigné combatif du jour.