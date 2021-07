Pogacar, Cavendish, Quintana... Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

10eme étape - Albertville-Valence (190,7km) - Mardi 6 juillet 2021

La vie des maillots

Dans une étape promise aux sprinteurs, le Slovène Tadej Pogacar, pensionnaire de la formation UAE Team Emirates, n'avait rien d'autre à faire, si ce n'est rester bien au chaud au sein du peloton. Et c'est ce que le porteur du maillot jaune a ainsi fait durant les 190,7 kilomètres du jour. A un moment donné de la journée, ses coéquipiers se sont même montrés en tête du peloton, mais les deux hommes qui étaient partis dans l'échappée n'étaient évidemment pas un danger pour eux.Au kilomètre 82,3, Mark Cavendish, pensionnaire de la formation Deceuninck-Quick Step, n'a pas participé au sprint intermédiaire, contrairement à ses premiers poursuivants au classement du meilleur sprinteur. Mais c'était donc visiblement pour se préserver pour l'arrivée. Avec 50 points en plus, grâce à sa nouvelle victoire d'étape, le Britannique consolide encore un peu plus sa tunique, lui qui compte désormais 59 unités d'avance sur l'Australien Michael Mattews.Cette étape promise aux sprinteurs ne comportait qu'une petite difficulté. Le col de Couz, placé au kilomètre 58,5, ne distribuait qu'un petit point à celui qui allait le franchir le premier. Et à ce petit jeu-là, c'est le Canadien Hugo Houle (Astana-Premier Tech) qui a eu le dernier mot, lui qui était parti dans l'échappée du jour. Par conséquent, le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) conserve évidemment son maillot à pois de meilleur grimpeur.Porteur du maillot jaune, mais également du maillot blanc de meilleur jeune, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a donc passé une journée plutôt paisible dans le peloton. Le meilleur jeune du jour, le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), a joué les premiers rôles dans le sprint du jour, mais il termine dans le même temps que Pogacar, cinquième meilleur jeune de cette 10eme étape.La meilleure équipe du jour se nomme Deceuninck-Quick Step. La formation belge a évidemment enlevé l'étape du jour, tout en plaçant également un autre homme dans le Top 10 de cette 10eme étape. Pas de danger pour l'équipe Bahrain Victorious, qui finit dans le même temps et conserve donc, du même coup, sa place de leader au classement par équipes.Dès les premiers kilomètres de cette 10eme étape, le Canadien Hugo Houle, pensionnaire de la formation Astana-Premier Tech, est parti dans l'échappée du jour, en compagnie du Belge Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal). Si ce dernier a fini par se relever, Houle a continué son effort, avant d'être définitivement rattrapé à une bonne trentaine de kilomètres de l'arrivée.