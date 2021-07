Pogacar, Cavendish… : Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

18eme étape - Pau-Luz Ardiden (129,7km) - Jeudi 15 juillet 2021

La vie des maillots

Insatiable, c’est bien le qualificatif qui convient pour Tadej Pogacar. Le Slovène n’a pas laissé la victoire d’étape à Luz Ardiden à ses rivaux et conforte toujours plus son maillot jaune alors que les Pyrénées sont désormais de l’histoire ancienne. Alors que le seul véritable risque serait une contre-performance lors du contre-la-montre tracé entre Libourne et Saint-Emilion disputé ce samedi, le leader du classement général a une marge solide de quasiment six minutes sur Jonas Vingegaard et Richard Carapaz, qui ne semblent pas en mesure de lui reprendre du temps dans l’exercice solitaire.Mission accomplie pour le maillot vert ! Alors qu’il a profité du sprint intermédiaire de Pouzac pour repousser à 38 points Michael Matthews et à 90 unités Sonny Colbrelli, le sprinteur a pu bénéficier de l’appui de quatre coéquipiers pour passer la ligne d’arrivée 32 minutes après la victoire de Tadej Pogacar, c’est-à-dire dans les délais. Le sprinteur de l’Ile de Man peut ainsi déjà apercevoir Paris mais il lui faudra tout de même assurer sur la route de Libourne ce vendredi puis sur les Champs-Elysées pour remporter un deuxième maillot vert après 2011.Wout Poels portera à nouveau le maillot à pois ce vendredi… mais ça sera par interim. En effet, prenant une nouvelle fois 40 points au sommet de Luz Ardiden, Tadej Pogacar s’est assuré de ramener le maillot à pois à Paris. Avec 19 points d’avance sur le Néerlandais et encore… deux points à prendre d’ici Paris, le Slovène est définitivement hors d’atteinte d’un Wout Poels qui s’est bien battu mais n’avait pas les armes pour défendre son paletot.Comme en 2020, c’est un triplé que s’apprête à faire Tadej Pogacar. Pas inquiété par Jonas Vingegaard sur les pentes de Luz Ardiden, le Slovène a conforté sa première place au classement du meilleur jeune avec quasiment six minutes d’avance sur le Danois et près de 20 minutes sur David Gaudu, dont la troisième place est quasiment assurée. Jonas Vingegaard aura toutefois le droit de porter le maillot blanc jusqu’aux Champs-Elysées mais sans les honneurs du podium.Si l’équipe UAE Team Emirates, avec Tadej Pogacar, Rafal Majka et Marc Hirschi, a été la plus homogène lors de cette 18eme étape, Bahrain Victorious a profité des performances de Pello Bilbao, Wout Poels et Dylan Teuns pour conforter sa première place au classement par équipes avec 40 minutes d’avance sur EF Education-Nippo quand Ineos Grenadiers dépossède AG2R-Citroën de la troisième place pour 35 petites secondes. De quoi donner du piment au dernier contre-la-montre.Après son escapade vers le Col du Portet, David Gaudu avait encore de la ressource pour passer à l’attaque dans le Col du Tourmalet et aborder la montée vers Luz Ardiden en tête de la course. Ayant résisté autant qu’il a pu et ne concédant qu’un peu moins de trois minutes à Tadej Pogacar, le leader de l’équipe Groupama-FDJ a été salué par le jury du Prix de la Combativité.