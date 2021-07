Pogacar, Cavendish, Poels... Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

15eme étape - Céret - Andorre-la-Vieille (AND) (191,3km) - Dimanche 11 juillet 2021

La vie des maillots

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) s'est retrouvé isolé et ses principaux poursuivants au classement général ont donc tenté de l'attaquer, avec le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en tête. Malgré cela, le porteur du maillot jaune a su répondre à chaque fois, pour conforter sa précieuse tunique. A noter également qu'il a un nouveau dauphin, puisque la deuxième place de ce classement général a été reprise par le Colombien Rigoberto Uran (EF Education-Nippo).Rapidement lâché puis arrivé en 147eme et dernière position de cette étape, le Britannique Mark Cavendish a vu son premier poursuivant au classement du meilleur sprinteur, à savoir l'Australien Michael Matthews (BikeExchange), parti dans la bonne échappée du jour, prendre les 20 points du sprint intermédiaire d'Olette, au kilomètre 66,9. Par conséquent, pour le maillot vert, les deux hommes sont désormais séparés par 72 unités.Nouveau changement pour le maillot à pois. Les trois premiers de ce classement, à savoir le Canadien Michael Woods (Israel Start-Up Nation), le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) et le Néerlandais Wouter Poels (Bahrain Victorious) étaient partis dans la bonne échappée du jour. Avec 21 points glanés en plus, contre 14 pour Quintana et 12 pour Woods, Poels a su tirer son épingle du jeu pour revêtir cette précieuse tunique.Plus que jamais leader du classement général de ce Tour de France 2021, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) reste évidemment le porteur du maillot blanc de meilleur jeune. Celui qui le porte en course est son dauphin à ce classement, à savoir le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), qui ne s'est pas gêné pour l'attaquer, mais sans succès puisque l'écart entre les deux hommes reste inchangé.L'écart avec la formation EF Education-Nippo s'est réduit et n'est plus que de 11'37'', mais la meilleure équipe de ce Tour de France 2021 reste, pour le moment, la Bahrain Victorious. Dans l'étape du jour, trois de ses hommes ont terminé dans le Top 28 : le Néerlandais Wouter Poels (3eme), le Belge Dylan Teuns (15eme) et l'Espagnol Peio Bilbao (28eme).Parti dans l'échappée du jour, en compagnie de 31 autres coureurs, le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a donc ensuite été désigné combatif du jour. Repris par le groupe maillot jaune dans les derniers kilomètres, le vainqueur de la 11eme étape est ensuite resté au côtés de son leader, le Danois Jonas Vingegaard, avant de prendre la 19eme place du jour.