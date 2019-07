Pinot, que c'est cruel !

L'espoir de voir Thibaut Pinot remporter le Tour de France s'est envolé ce vendredi dès les premiers kilomètres de la 19e étape du Tour de France, ou peut-être un peu avant. Après un début d'étape rythmé, le Franc-Comtois s'est porté auprès de la voiture médicale pour se plaindre de douleurs au niveau de la jambe gauche. Pratiquement incapable de pédaler, le leader de la Groupama-FDJ s'est ensuite arrêté au bord de la route pour se faire retirer le bandage qui était posé autour de sa cuisse, ce qui indique que sa blessure est antérieure au début de cet étape.

La veille, pourtant, il était arrivé à répondre à une attaque du vainqueur sortant Geraint Thomas au sommet du Galibier. Cette fois, il a cédé après une trentaine de kilomètres de course seulement. Le Français a tenté de reprendre la route, pour l'honneur, pour repousser l'inéluctable abandon. Il a vu passer ses coéquipiers un à un. Ceux-ci, au courant de sa condition médicale, savaient très bien qu'il était inutile d'attendre leur leader. Après plusieurs minutes de lutte, Pinot a été rattrapé par son grand ami William Bonnet, son ange-gardien dans les étapes de plaine. En larmes, il a fini par s'arrêter pour de bon cette fois, avant de s'engouffrer dans la voiture d'un de ses directeurs sportifs.

Pinot, malheureusement pour lui, est accoutumé aux abandons douloureux. L'an passé, sur le Giro, il avait craqué à la veille de l'arrivée, alors qu'il était troisième du classement général, victime d'une pneumopathie. Très touché, il n'avait pu s'aligner sur le Tour de France quelques semaines plus tard, et il était revenu cette année sur la Grande Boucle plein d'envie et surtout d'ambition. Plus fort que jamais, en pleine maturité, le grimpeur de Mélisey caressait le rêve de gagner le Tour, un rêve qui semblait accessible depuis sa victoire au Tourmalet samedi dernier. Il était cinquième du classement général au départ de cet étape, avant que tout son monde ne s'écroule.