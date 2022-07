Pinot : « Je n'ai pas de regrets »

Bob Jungels (LUX/AG2R Citroën) - Vainqueur de l’étape

Jonathan Castroviejo (ESP/Ineos Grenadiers) - Deuxième

Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) - Quatrième et combatif du jour

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) - Cinquième et maillot jaune

Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) - Dixième

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) - Treizième

Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) - 27eme

Simon Geschke (ALL/Cofidis) - 32eme et maillot à pois

Rigoberto Uran (COL/EF Education-EasyPost) - 34eme

Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) - 51eme et maillot vert

Oliver Naesen (BEL/AG2R Citroën) - 99eme

« Cette victoire veut dire beaucoup pour l'équipe. J'ai passé des années compliquées, surtout l'an dernier. C'est un rêve de gagner une étape, d'aller chercher la victoire de cette façon. C'est ma manière de courir ! Ma forme s'améliorait de jour en jour, j'ai fait un top 10 hier (samedi) mais gagner une étape est un degré supplémentaire. Je suis venu sur le Tour pour ça. Je devais essayer de très loin, pour pouvoir résister dans la dernière ascension. J'entendais les écarts avec Thibaut Pinot, ça me rappelait ma victoire dans Liège-Bastogne-Liège où Jelle Vanendert était en poursuite. Je devais conserver mon rythme, je savais que je pouvais récupérer du temps dans la descente et la partie un peu plus plate. Aujourd'hui j'ai pris tous les risques et j'y suis arrivée. Je remercie mes équipiers, tous ceux qui ont cru en moi. »« Je n'ai pas souvent l'occasion de partir en échappée. La dernière fois remonte à plusieurs années, dans le Giro. J'ai dû beaucoup travailler en début de Tour, dans les étapes ventées, et j'ai ressenti la fatigue. Je pense que si l'étape avait été plus longue d'un kilomètre, nous serions revenus sur Jungels. Je suis un peu déçu par le résultat mais je suis satisfait de mon étape. »« C'est dommage mais on arrive avec deux minutes et demie de retard au pied d'un col qui lui convient où l'on peut mettre limite le gros plateau. Un col un peu plus dur, ça aurait été différent mais je n'ai pas de regrets, j'ai vraiment tout donné. J'ai compris au sommet de la dernière montée que ça allait être compliqué. Même si je lui avais pris du temps dans les parties difficiles, il roulait bien sur les parties roulantes et la fin était à son avantage. Bob Jungels a fait un numéro aussi. J'ai relancé la course parce que pour beaucoup, il n'y avait plus beaucoup de suspense sur le vainqueur. Mon attaque a créé un peu de suspense. C'est ma première journée avec à peu près des bonnes sensations. Je suis content de ça. Ca me permet d'être assez serein sur la suite. Les deux plus belles semaines arrivent, c'est le principal. J'avais les jambes (au moment de l'attaque de Jungels) mais je n'y croyais pas spécialement. Dans la vallée, il y avait beaucoup de vent. L'entente était bonne mais pas exceptionnelle. Un mec tout seul roule toujours mieux quand c'est comme ça. Mais je ne pensais pas qu'on allait prendre deux minutes et demie de retard. »« C'est une bonne journée pour moi. On a très bien contrôlé la course, on a roulé à l'avant du peloton toute la journée bien qu'on ait un coureur devant. Je pense qu'on a l'équipe la plus forte de ce Tour. A la fin, j'avais assez de forces pour prendre quelques secondes, pourquoi s'en priver ? Jonas Vingegaard est très fort et il a montré sa grande forme. Mais il y a d'autres coureurs qui ne sont pas loin au classement. Les écarts ne sont pas assez importants pour que cela se résume à une bataille entre lui et moi. Le Covid ? J'ai été testé la dernière fois il y a deux jours quand on a eu un coureur positif dans l'équipe. On garde les doigts croisés pour le test d'aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que nous faisons très attention, avec un coureur par chambre. On espère rester en sécurité. »« Nous avons effectué une bonne préparation pour arriver sur ce Tour. Aujourd’hui, on est avec les meilleurs. Je suis en bonne forme. Avec l’arrivée de la montagne, c’est désormais une autre course qui commence. »« Dans le groupe des favoris, à part le dernier kilomètre qui a vraiment fait mal, le reste de la journée a été plutôt tranquille, je m'attendais à ce que ça monte plus vite dans le Pas de Morgins. Je pense que tout le monde est fatigué, la journée de repos va faire du bien. L'équipe marche super bien et je pense qu'on va retrouver bientôt du grand Thibaut (Pinot). Le covid ? ça fait peur, on n'est pas à l'abri de se faire tester positif. Il faut essayer de passer outre. On fait attention au maximum mais on est à l'abri de rien. »« Je suis très content que demain soit la journée de repos. Je pourrai récupérer de mes blessures demain. C'était compliqué pour moi, je souffre toujours de ma chute, mais j'espère bien récupérer demain. C'était parfait, je me sentais vraiment bien. Nous étions souvent devant, j'étais dans une bonne position au classement général, j'étais dans le même temps que les autres favoris, mais depuis la chute c'est beaucoup plus dur. Je dois juste attendre et espérer me soigner, et ensuite je pourrai revenir. »« Le maillot à pois, c’était mon objectif sur cette étape. C’était plus réaliste pour moi de m’y attaquer sur cette étape qu’en très haute montagne. J’avais déjà quatre points, alors j’ai décidé de prendre l’échappée pour partir à la chasse aux points. Dans la dernière ascension, cela m’a demandé un gros effort mais au final j’ai récolté juste asse de points pour prendre la tête. C’est une satisfaction de prendre le maillot à pois juste avant le repos. Je vais essayer de le garder, mais je suis bien conscient qu’il y a encore beaucoup d’ascensions à venir. Lorsque Bob Jungels a attaqué, j’étais à la limite. J’avais juste assez d’énergie pour le rejoindre et prendre la première place au sommet. Quand j’ai perdu sa roue dans la descente, j’ai pensé que c’était plus sage d’attendre le groupe qui roulait sur nous. Mais en fait il a été plus rapide dans la descente. C’est peut-être l’erreur que j’ai commise aujourd’hui. »« Je me suis porté à l'avant pour essayer de gagner du temps, mais les jambes n'étaient pas bonnes, à cause de la chute de samedi notamment. Mon corps est en train de récupérer. Pour moi, le plus important c'est d'essayer, jour après jour. J'ai toujours le moral, c'est ce qui est essentiel. Je sais que le Tour de France c'est difficile, hier c'était une journée pourrie, je ne savais pas si j'avais récupéré, mais je veux essayer. Tous les jours, tous les jours... »« Ce n'était pas vraiment mon but d'aller dans l'échappée. J'ai juste suivi Brandon McNulty dans le petit groupe qui est ressorti derrière la première grande échappée. J'étais là parce qu'il était là, mais on a fini par rentrer devant. Mais je n'avais pas les jambes pour faire plus aujourd'hui (dimanche). La journée de repos va faire du bien, on en a tous besoin dans le peloton. Les premiers jours au Danemark, ça a été, mais depuis, les six étapes de cette semaine ont été très rapides. Chaque jour on était à fond à 100%. »« C'est un peu un gros poids qui s'enlève de nos épaules. C'est mon septième Tour de France avec l'équipe, on a fait de bons résultats notamment au général avec Romain Bardet et Ben O'Connor au cours des dernières années. Parfois, on avait loupé notre objectif du général mais on a toujours rebondi avec une victoire d'étape et c'est encore le cas avec Bob Jungels qui a réalisé un numéro incroyable. Cela fait vraiment du bien. C'est vrai que Ben n'a pas eu la chance de son côté sur le début de la course mais cette victoire reste un beau cadeau. »Sources : AFP, France Télévisions, site officiel du Tour de France, Cyclism'actu et Arkéa-Samsic.