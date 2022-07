Pedersen : « J’en veux toujours plus »

Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) - Vainqueur de l’étape et combatif du jour

« C’est génial de gagner, enfin. Je me sens en très bonne forme physique, et je suis passé à côté de plusieurs occasions en première semaine. Parce que sur les étapes danoises en particulier, je n’étais pas encore à 100%. Il n’y a pas tant d’opportunités de gagner pour des coureurs comme moi et ceux de mon équipe sur cette deuxième moitié de Tour de France. Nous avons beaucoup essayé dans les échappées, à la recherche d’une première étape. Alors aller chercher cette victoire, c’est un soulagement. Ça a été une dure journée pour tout le monde. Notre plan, c’était de réussir à intégrer l’échappée à partir du moment où il y avait plus de quatre coureurs. Pendant la majeure partie de la journée, notre échappée n’a pas eu plus de deux minutes d’écart, alors je ne pensais pas que nous allions réussir. Mais finalement, oui. J’ai attaqué à dix kilomètres de l’arrivée parce que je ne souhaitais pas qu’on soit trop nombreux dans le final. Des coureurs comme Stefan Küng ou Filippo Ganna sont difficiles à manœuvrer. Avec cette accélération, nous n’étions plus que trois et nous avons bien collaboré, de peur d’être repris. Et puis au sprint, je me sentais très bien et j’ai pu gagner. Je suis très content de ce que j’arrive à réussir à ce stade de ma carrière sportive, mais j’en veux toujours plus alors je vais continuer à courir après les victoires. »

Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) - 2eme

« Il aurait fallu que je puisse accélérer encore pour battre Mads Pedersen mais je n'en étais pas capable. Il a déjà remporté de grandes courses. Quand il a attaqué dans l'échappée, il m'a surpris. Je pensais que cela viendrait plutôt de Matteo Jorgenson ou de Stefan Küng. Il était juste plus fort que moi. J'avais dit avant l'étape que je voulais entrer dans l'échappée, ce qui a été difficile à faire. Je vais continuer d’essayer. »

Hugo Houle (CAN/Israel-Premier Tech) - 3eme

« Il n'y a pas photo, Mads Pedersen était très solide. Il a attaqué dans les faux plats, Fred Wright a réagi et j'ai sauté dans sa roue. Mais, contre Mads Pedersen, c'est compliqué. Je ne pouvais pas vraiment faire mieux. Je suis content de ma troisième place. »

Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) - 7eme et maillot vert

« Je n’étais pas si stressé que cela en commençant l’étape, mais en réalité le rythme a été très rapide. Je n’ai pas tenté de prendre l’échappée parce que mes jambes ont quand même été bien entamées par les montagne. Nous n’avions pas à supporter le poids de la course, mais j’ai vu plusieurs équipes contrôler. Cette échappée était quand même très forte, donc ils ont réussi à gagner, mais malgré cela c’était une journée difficile, d’autant plus avec cette chaleur. Heureusement, notre équipe est très bien organisée et nous arrivons à avoir régulièrement des boissons fraiches, de la glace. Demain (samedi), ce sera certainement aussi une journée pour une échappée, avec un final difficile à Mende. Il faudra que je vois comment l’étape se déroulera pour savoir s’il y a quelque chose à faire pour nous. »

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) - 12eme et maillot blanc

« C’était encore une étape très rapide, mais cela s’est bien passé pour moi. Bien sûr, il faisait très chaud, mais les jambes répondaient bien quand même. En tout cas, je n’ai pas eu de problèmes à changer de terrain après la montagne. Même si c’était une étape exigeante, tout va bien. Je n’ai pas encore escaladé la montée de Mende mais je l’ai regardée en vidéo, ça a l’air très bien. Ce sera explosif. Je pense qu’il y a de quoi faire une étape intéressante, mais je ne sais pas si la bataille concernera les acteurs du classement général. »

Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) - 19eme et maillot jaune

« C’était une étape très longue et très chaude. La clé, c’était de rester constamment hydraté et frais. On utilise de la glace pour nous rafraîchir le corps, et on nous fait constamment des rappels par radio de boire régulièrement pendant toute la journée. Par moments, j’enlève l’oreillette si la course est tranquille. Ce n’était pas une étape très difficile, mais pas facile non plus. Nous savions qu’à certains endroits il y aurait des vents latéraux alors nous avons été très vigilants. C’est bon d’avoir une équipe avec autant de gars solides, ils sont très bons pour me guider et me protéger sur ce genre d’étapes. Au final, j’ai pu préserver mes jambes en vue des étapes de montagne. »

Simon Geschke (ALL/Cofidis) - 122eme et maillot à pois

« Encore une fois, nous sommes partis sur un rythme très rapide jusqu’à ce que l’échappée soit formée, et c’était à nouveau assez long. Il n’y avait pas beaucoup de points à prendre sur la route, donc finalement c’était assez tranquille pour moi. Mais l’allure n’a presque jamais faibli. Je m’attendais à ce que ce soit plus facile mais la chasse derrière l’échappée était rapide. Le maillot à pois, c’est presque fini. Je pense qu’il y aura encore une échappée demain (samedi), je verrai si j’arrive à la prendre. Je sais que j’avais déjà été dedans pour l’étape de Mende et c’est un parcours que j’aime bien. »



Sources : site officiel du Tour de France, AFP