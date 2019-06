Pas de Tour de France pour Froome !

La question ne se pose plus : Chris Froome (34 ans) sera incapable d'être au départ du prochain Tour de France, après la grave chute dont le Britannique a été victime ce mercredi, lors de la reconnaissance du parcours contre-la-montre individuel du Critérium du Dauphiné.

Selon les informations d'Eurosport, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle, alors qu'il s'apprêtait à prendre le départ de cette quatrième étape de l'épreuve (26,1km), courue autour de Roanne, aurait percuté un mur à plus de 60 km/h et souffre d'une fracture du fémur.

Fracture ouverte ?

Un diagnostic, d'après les premières constatations de Dave Brailsford, le manager de l'équipe Ineos, qui nécessitait le transport à l'hôpital d'un Froome "immobilisé sur la route et pris en charge pendant une quarantaine de minutes." Pire, la fracture, qui pourrait être ouverte, réclamerait un transfert par hélicoptère vers Lyon ou Saint-Etienne. Une blessure d'une telle gravité qu'elle empêchera forcément le coureur de poursuivre ce Dauphiné, dont il était huitième au classement général, mais surtout anéantit ses chances d'être présent à Bruxelles, le 6 juillet prochain, pour viser une 5e victoire historique sur le Tour de France.

Passé quelques minutes à peine après la chute, dans le bas de cette descente, a priori fatal à Froome, le Français Florian Vachon (Arkéa-Samsic) a pu témoigner notamment des conditions de vent délicates sur ce parcours : "J’ai vu quelque chose et en même temps, j’ai rien vu, parce que ça va très vite. Il y avait des ambulances... Il y avait ce vent de côté sur le bas de la descente, avec les vélos aérodynamiques, la roue pleine, on est vite pris par le vent… Il suffit d’un moment d’inattention, c’est vite la catastrophe."

Pour rappel, trois des victoires de Froome sur le Tour de France ont été acquises après s'être imposé au préalable sur les routes du Dauphiné. Une telle mésaventure n'est pas une première pour l'intéressé, déjà victime d'une chute lors d'une pareille reconnaissance du chrono inaugural de Jérusalem sur le Giro 2018. Une mauvaise appréciation d'un virage serré, qui avait envoyé le champion par terre sans que cela ne l'empêche de remporter ce Tour d'Italie. Un an plus tard et ce forfait acquis de Froome ouvre un boulevard, en premier lieu pour son coéquipier et dernier vainqueur de la Grande Boucle, Geraint Thomas.