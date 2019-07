Offredo, coureur le plus combatif de la première semaine

Yoann Offredo a été élu ce mardi coureur le plus combatif de la première semaine du Tour de France. Le baroudeur, membre de l'équipe Wanty-Gobert, a participé à 3 échappées depuis le début de ce Tour de France 2019, notamment avec son adversaire et grand ami, Stéphane Rossetto (Cofidis). Au total, Offredo aura roulé environ 560 kilomètres en tête de course, sans pour autant remporter une étape. Il s'est aussi battu ces derniers jours pour rentrer dans les délais, affaibli par un virus.

Sil tient jusqu'à Paris, le natif de Savigny-sur-Orge fera logiquement partie des prétendants au prix du super combatif.