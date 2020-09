NTT : Pozzovivo s'arrête là

Le troisième Tour de France de Domenico Pozzovivo est déjà terminé. Trente-troisième en 2016 et dix-huitième en 2018, le coureur italien de 37 ans n’ira pas plus loin, car il souffre toujours du coude depuis sa chute lors de la 1ere étape à Nice, où il était rentré en collision avec un spectateur qui faisait une photo. La décision de son abandon a été prise dimanche, à l’arrivée de la 9eme étape, qu’il venait de finir en 54eme position, à 12’04 de Tadej Pogacar. Le coureur de la formation NTT occupait la 45eme place au classement général, à 48’22 de Primoz Roglic.

Plus que six coureurs chez NTT

« Je ne voulais pas abandonner le Tour sans voir si mon corps pouvait guérir pendant la course, mais la douleur était chaque jour incroyable. En plus de ça, il y a le risque de tomber de nouveau et se faire encore plus mal. Je suis concentré maintenant sur le fait de guérir le plus rapidement possible et regarder vers mon prochain objectif, qui sera, je l’espère, le Giro (du 3 au 25 octobre, ndlr). J’ai essayé de faire de mon mieux et mon équipe m’a offert un incroyable soutien et je veux remercier tout le monde. Je leur souhaite le meilleur pour le reste de la course », a déclaré l’ancien coureur d’AG2R-La Mondiale et Bahrain-Merida, qui avait été victime d’une très grave chute en août 2019 en se faisant renverser par une voiture, et avait cru ne jamais pouvoir reprendre la compétition. Avec son abandon, qui fait suite à celui de Giacomo Nizzolo, l’équipe NTT ne compte plus que six éléments avant d’attaquer les deux dernières semaines du Tour.