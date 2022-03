C’EST L'ÉCHAPPÉE : Le Tour de France aura le droit à son documentaire en 2023 !

Un long documentaire sur France Télévision pour patienter

Les fous de vélo n'auront pas besoin de jalouser plus longtemps les fans de F1.Le nom sera différent (le programme a été baptisé "C'est l'échappée"). En revanche, le producteur sera le même et le résultat va naturellement agiter le monde la petite reine au même titre qu'il a révolutionné à sa façon celui des paddocks. En association avec ASO, la société organisatrice du Tour de France, et du diffuseur, qui participera lui aussi au projet,le plus populaire au monde avec la Coupe du monde de football., dont le Grand départ sera donné le 1er juillet depuis Copenhague (Danemark). Netflix, par l'intermédiaire des Britanniques de Box to box, qui ont toutes deux fait savoir jeudi combien elles étaient ravies de faire partie des équipes choisies par Netflix. Alpecin-Fenix, Bora-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma, et Quick-Step Alpha Vinyl feront également partie du programme. En revanche,"Nous sommes heureux de participer à ce projet qui permettra à tous de vivre une partie du quotidien des champions et des équipes. Il complète ce que nous faisons chaque année pendant le Tour et nous pensons qu’il permettra d’intéresser un public encore plus nombreux à cette magnifique épreuve", savoure le directeur des sports du partenaire et diffuseur historique du Tour Laurent-Eric Le Lay. Un enthousiasme partagé du côté de Netflix ("C’est une grande fierté pour nous de dévoiler de nouvelles facettes du rendez-vous iconique qu’est le Tour de France. C’est une opportunité unique de s’immerger dans les histoires qui animent les hommes et les femmes qui en sont les héros !") comme d'"Nous sommes fiers de ce partenariat avec Netflix, France Télévisions et les groupes sportifs, qui offrira aux fans une immersion inédite dans les coulisses d’équipes du Tour de France. À travers une narration complétant celle des seuls aspects sportifs de la course, le public va pouvoir découvrir d’une autre façon le défi ultime que représente le Tour de France pour les coureurs et notamment la souffrance, le dépassement de soi et le sens du collectif. Ce projet s’inscrit plus que jamais dans notre stratégie globale qui vise à rendre notre sport encore plus accessible et à lui permettre de rencontrer une audience encore plus large." Le carton est assuré !