Nancy sourit à Viviani

Au lendemain du festival de Julian Alaphilippe, la Deceuninck-Quick Step s'est offert ce mardi un nouveau succès sur le Tour de France, à l'occasion le la 4e étape. Au terme des 213.5 km entre Reims et Nancy, c'est Elia Viviani qui a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, après avoir réglé le sprint du peloton.

L'Italien s'offre ainsi, à 30 ans, une première victoire sur la Grande Boucle, et devance notamment Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) et Caleb Ewan (Lotto Soudal). Le premier Français, Christophe Laporte (Cofidis) termine 10e, et le maillot jaune reste sur les épaules d'Alaphilippe.