Multiples fractures pour De Marchi

On l'avait quitté sur la civière, force est de constater que le bilan est lourd pour Alessandro de Marchi. Le coureur de la formation CCC a été immédiatement transféré à l'hôpital après sa chute au début de la 9e étape, afin de passer des examens. Ce lundi matin, son équipe a fait parvenir les résultats, via un communiqué. Le moins que l'on puisse dire c'est que le bilan est lourd: fracture de la clavicule, aux côtes, contusion à un poumon accompagnée d'un petit pneumothorax, en plus de nombreuses coupures superficielles. Son équipe espère le voir revenir au mois de septembre.

"Je suis vraiment désolé de quitter le Tour de France sans avoir gagné une étape, ce qui était mon gros objectif. Je suis aussi déçu de mettre fin à ma tradition de finir les Grands Tours, puisque c'est la première fois que j'en abandonne un", a expliqué le coureur italien, dans le communiqué.

