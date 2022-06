Movistar : Tous derrière Mas

Cette année, le vétéran, ce sera Erviti



Toute l'équipe Movistar au service d'Enric Mas. La formation dévoilée mardi par la formation espagnole pour le prochaine Tour de France a étéde cette Grande Boucle qui verra le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) remettre son titre des deux dernières années en jeu. Deux des compatriotes de Mas et également habituels coéquipiers de celui qui participera à l'épreuve pour la quatrième fois de sa carrière ne seront pas là. Alex Aranburu, 74eme l'année dernière pour sa première participation, et Ivan Garcia Cortina, 94eme en 2021 mais qui avait déjà disputé le Tour en 2019 (114eme), n'ont pas été retenus parmi les huit coureurs sélectionnés.Dans le rôle du vétéran de l'équipe, Imanol Erviti (38 ans, 12 participations) le remplacera. Beaucoup plus jeune qu'Erviti, Matteo Jorgenson défendra lui aussi les couleurs de l'équipe Movistar pendant ces trois semaines. L'Américain, qui a déjà participé au Tour d'Italie, en 2021 (98eme), fera ses grands débuts sur le Tour.Enric Mas (ESP)Imanol Erviti (ESP)Gorka Izagirre (ESP)Matteo Jorgenson (USA)Gregor Mühlberger (AUT)Nelson Oliveira (POR)Albert Torres (ESP)Carlos Verona (ESP)