Movistar : Mas, positif au Covid, abandonne

.@EnricMasNicolau no tomará la salida en la 19ª etapa de @letour_es por positivo covid. El mallorquín mantiene un buen estado de salud. ¡Mucho ánimo y cuídate!

A DNS for us on stage 19 of the #TDF2022 is Enric Mas, after returning a positive covid result. Speedy recovery, mate! pic.twitter.com/j7zL6ksufG



— Movistar Team (@Movistar_Team) July 22, 2022

Mas pas au mieux en 2022

Nouveau coup dur pour Movistar. Alors que la formation espagnole était jusque-là plutôt épargnée par les abandons, l'équipe d'Eusebio Unzué en a connu deux coup sur coup. En effet, alors qu'Imanol Erviti n'a pas pu prendre le départ de la 18eme étape du Tour de France jeudi entre Lourdes et Hautacam,Après son coéquipier, le leader de la formation Movistar a à son tour été testé positif à la Covid-19 à quelques jours de l'arrivée de l'édition 2022 à Paris, sur les Champs-Elysées. Ainsi, celui qui pointait jusqu'à présent au 11eme rang du classement général, à plus de 24 minutes du leader, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ne s'élancera pas ce vendredi de Castelnau-Magnoac et ne ralliera donc pas Cahors. «Le Majorquin garde un bon état de santé », a cependant indiqué la formation Movistar, lors d'un court communiqué sur les réseaux sociaux.Aux portes du top 10, à un peu moins de quatre minutes du Britannique Adam Yates (Ineos Grenadiers),, lui qui restait sur trois participations de suite. Alors qu'il restait sur deux belles performances, 5eme en 2020 et 6eme en 2021, cette édition 2022 sera donc à oublier pour Mas. De ce fait, Movistar devrait a priori finir avec six coureurs, en comptant Gorka Izagirre, Matteo Jorgenson, Gregor Mühlberger, Nelson Oliveira, Albert Torres et Carlos Verona, si la maladie n'affecte pas à nouveau l'équipe espagnole ces prochains jours. A noter, queC'est pour le moment le seul recensé avant cette 19eme étape.