Mohoric, van der Poel, Cavendish… : Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

7eme étape - Vierzon-Le Creusot (249,1km) - Vendredi 2 juillet 2021

La vie des maillots

Le petit-fils de Raymond Poulidor n’est décidément pas un coureur comme les autres. Porteur du maillot jaune, Mathieu van der Poel n’a pas hésité à se glisser dans l’échappée quand Wout Van Aert a décidé de se montrer offensif. Contraignant les hommes de Tadej Pogacar à rouler, le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix a creusé l’écart au classement général avec Wout Van Aert qui est son nouveau dauphin à 30 secondes quand le tenant du titre pointe désormais à près de quatre minutes. Mais, vu que la haute montagne se profile, les heures de Mathieu van der Poel en jaune pourraient très vite être comptées.Après deux victoires d’étape sur un terrain qui lui était favorable, Mark Cavendish a fait sien le mantra de Peter Sagan : aller chercher les points sur tous les terrains. Le sprinteur de l’Ile de Man n’a pas hésité à suivre Mathieu van der Poel, Wout Van Aert ou son coéquipier Kasper Asgreen dans l’échappée qui a marqué cette 7eme étape et n’a laissé à personne l’opportunité de prendre le maximum de points lors du sprint intermédiaire. Le Britannique fait une très bonne affaire car il repousse son plus proche rival à 65 points et c’est un certain Mathieu van der Poel, qui devance désormais d’un point son coéquipier Jasper Philipsen.Avec onze points à prendre sur cette 7eme étape, le maillot à pois d’Ide Schelling était forcément en danger. Et vu que le Néerlandais n’a pas pris la bonne échappée du jour, sa défense devait miser sur une dispersion des points au fil des ascensions placées dans les 80 derniers kilomètres. Mais vu que Matej Mohoric a très vite montré ses velléités de prendre les points au sommet de chaque difficulté, le maillot à pois a fini par changer d’épaules. En effet, le Slovène va troquer son maillot de champion national pour un seyant maillot blanc à pois rouges avec six points d’avance sur Ide Schelling. Mais, avec trois cols de 1ere catégorie ce samedi, la donne va sans doute changer une nouvelle fois.S’il n’a pas suivi Mathieu van der Poel et Wout Van Aert dans l’échappée, Tadej Pogacar n’avait pas d’adversaire dangereux pour son maillot blanc à l’avant de la course. Seuls Brent Van Moer, Dorian Godon et Sergio Higuita ont pu lui reprendre du temps à l’arrivée. S’il est à nouveau distancé dans la course au maillot jaune avant les Alpes, Tadej Pogacar est solidement attaché au maillot de meilleur jeune avec plus d’une minute et demie d’avance sur Jonas Vingegaard et deux minutes et demie sur David Gaudu.Avec Jasper Stuyven, Toms Skujins et Vincenzo Nibali aux avant-postes dans cette 7eme étape, l’équipe Trek-Segafredo a fait un beau rapproché au classement général par équipes. Mais, grâce à Wout Van Aert, la formation Jumbo-Visma a limité les dégâts et conserve les dossards jaunes pour treize petites secondes. EF Education-Nippo, qui a fait jeu égal avec Jumbo-Visma ce vendredi, retombe au troisième rang avec Bahrain Victorious qui lorgne sur le podium.Victoire d’étape, maillot à pois et dossard rouge du Combatif du jour, soit un carton plein pour Matej Mohoric. Le champion de Slovénie, qui était nettement le plus fort dans l’échappée monstre qui a animé cette 7eme étape du Tour de France, a fort logiquement ravi les suffrages, notamment grâce à son offensive dès les premières pentes de la Côte de Château-Chinon puis avec son démarrage dans les pentes terribles du Signal d’Uchon.