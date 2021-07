Miguel Ángel López will not start stage 19 of the #TDF2021 this afternoon.

A challenging race for him, with plenty of setbacks early on. With mountains now over, having helped the team as much as he could, he'll now focus on resting up for the upcoming events.



Thanks, mate! 🤗 pic.twitter.com/K856cwxclV



— Movistar Team (@Movistar_Team) July 16, 2021

Ils ne sont plus que 143 sur la Grande Boucle. Ce vendredi matin, la formation Movistar Team a annoncé que son leader Miguel Angel Lopez (27 ans) ne serait pas au départ de la 19eme étape entre Mourenx et Libourne (207 km). Jamais dans le coup dans cette édition 2021 et après avoir passé les Alpes puis les Pyrénées sans se montrer, le coureur colombien a préféré jeter l'éponge avant même la fin à Paris. Le vainqueur du Tour de Catalogne en 2019 suhaite se reposer pour se préparer à ses objectifs futurs et notamment à la Vuelta (14 août-5 septembre). Loin de son niveau habituel surtout dans les massifs, Miguel Angel Lopez n'a jamais réussi à briller sur les routes françaises et ne compte qu'une anonyme 27eme place au soir de la 17eme étape comme meilleure performance.Malgré une légère contribution pour Enric Mas dans la montée du Col du Portet, le natif de Pesca a traversé son deuxième Tour de France comme un fantôme. Peu épargné par les chutes lors de la première semaine, Miguel Angel Lopez était loin du niveau qui lui a permis de signer une belle sixième place l'an dernier. Ces derniers jours, le Colombien avait fait part de ses impressions sur la course. « C'est un Tour de France très dur et étrange pour moi, je n'ai vraiment pas eu de chance, a expliqué « Superman » à Es Ciclismo. Après ma première chute, qui m'a fait mal et m'a fait perdre du temps, mon moral a chuté. Puis il y a eu une autre chute lors de la 4eme étape... C'est la première fois que je vis cette situation, mais ça me rendra plus fort. »