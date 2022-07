Martin positif au covid et non-partant

Deux autres non-partants

Une épée de Damoclès pèse au-dessus de chaque coureur du Tour de France, et ce dimanche, le couperet est tombé sur Guillaume Martin. Le leader de l'équipe Cofidis a été testé positif au covid et ne prendra pas le départ de la 9eme étape, qui emmènera le peloton d'Aigle à Châtel-Les Portes du Soleil. Le cycliste français occupait la 14eme place du classement général, à 3'02 de Tadej Pogacar, c'est donc un coureur majeur qui quitte la course, alors que les Alpes se profilent et qu'il pouvait espérer de grandes choses et pourquoi pas décrocher sa première victoire en World Tour. Décevant sur le Giro, où il a fini 14eme en courant souvent à contre-temps, le Normand de 29 ans subit une nouvelle désillusion. Cédric Vasseur, le patron de l'équipe Cofidis, a expliqué que la décision de ne pas faire prendre le départ à Guillaume Martin a été prise au tout dernier moment, car selon le protocole récemment mis en place par l'Union cycliste internationale, un coureur n'ayant pas une charge virale trop forte et pas de symptômes peut continuer la course. Mais cela n'a pas été le cas.Ce dimanche soir, à la veille de journée de repos, tous les coureurs seront testés. Les organisateurs croisent les doigts pour que le nombre de non-partants ne soit pas trop élevé mardi à Morzine...Un autre coureur ne prendra pas le départ ce dimanche, en la personne du Ruben Guerreiro (28 ans), le Portugais de l'équipe EF Education - Easypost, qui est malade mais qui a été testé négatif au covid. Celui qui a fait parler de lui en début de Tour pour s'être fait attraper le casque par Stefan Küng car il n'était pas assez prudent, occupait la 58eme place au classement général, à 2'18 du maillot jaune., en raison d'une blessure au genou.