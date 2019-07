Mark Cavendish ne participera pas au Tour

C'est une surprise ! La formation sud-africaine Dimension Data a décidé de se passer des services de son sprinteur Mark Cavendish (34 ans) sur le prochain Tour de France (6-28 juillet 2019).

Le Britannique qui totalise 30 victoires sur l'épreuve reine (Eddy Merckx détient le record avec 34), n'affiche plus la forme physique d'antan. Cette saison, il n'a pu faire mieux qu'une 3eme place sur une étape du Tour de Turquie.

Dimension Data a décidé de faire confiance à Edvald Boasson Hagen et Steve Cummings, deux anciens vainqueurs d'étape.

We are delighted to "cap" the 8 riders that will represent @TeamDiData at @LeTour! ️ #BicyclesChangeLives #CapsOn4Qhubeka



Full Announcement: https://t.co/JDkilmUGUn pic.twitter.com/GiYpLSkXsd