Madiot: "Pinot a gagné beaucoup auprès du public"

Marc Madiot s'est exprimé vendredi sur France 2, à propos de l'abandon de Thibaut Pinot: "C'est une grosse déception, mais il faudra se reconstruire. Il y a parfois des moments difficiles, parfois de la joie. On se remobilisera. J'accepte difficilement, lui encore plus. C'est aussi le sport et la compétition, ça rend la réussite encore plus explosive. Il faut être proche de lui, j'ai une énorme confiance en lui, il a été grand, il l'est et le restera. Je n'ai pas pu lui parler encore. Un regard peut suffire. En 23 Tours de France, j'ai connu des moments de grande détresse, notamment avec Arnaud Démare hors délais en 2017. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on devient une bonne équipe, c'est quand ça va mal. Un jour, on y arrivera. Il ne faut jamais lâcher. Il va forcément se relever et rebondir, il a toujours sur aller chercher autre chose après des moments difficiles." Le directeur sportif de Groupama-FDJ conclut positivement: "Il a gagné beaucoup auprès du public, qui a découvert un homme qui va jusqu'au bout et donne beaucoup. Parfois, on s'inscrit plus dans le temps avec des attitudes fortes que d'autres n'ont pas. Je n'ai pas besoin d'aller boire un verre tous les jours avec mes coureurs pour les aimer. Quand ils ont besoin, je suis là."