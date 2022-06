Lotto-Soudal : Gilbert soufflera bien ses 40 bougies sur le Tour de France

Philippe Gilbert sera bien de la partie au Tour de France. Le coureur vétéran (39 ans) de Lotto-Soudal a été confirmé par son équipe pour la 109eme édition de la Grande Boucle. La douzième et dernière le concernant, lui qui vit son ultime saison professionnelle. Le Belge fêtera ses 40 ans le 5 juillet, soit le jour de la quatrième étape la première sur le sol français après trois étapes inaugurales au Danemark. Ce qui rendra ce Tour de France un peu plus spécial pour lui. Celui qui est engagé sur le Tour de Suisse cette semaine a réagi à cette bonne nouvelle pour les médias belges tout en évoquant ses ambitions pour son baroud d'honneur. « Je suis évidemment très heureux. Je vais pouvoir y fêter mes 40 ans. Mais attention, je compte bien faire mon travail pour Caleb Ewan et je suis également très motivé à l’idée de me montrer. Avec mon expérience, je peux être d’une grande utilité pour l’équipe. Maintenant, j’attends avec impatience le départ de Copenhague », a-t-il lâché.

Gilbert malheureux sur les derniers Tours de France

Le groupe de Lotto-Soudal pour l’événement n’est pas entièrement connu mais Philippe Gilbert sait déjà qu’il sera entouré par Tim Wellens, Andreas Kron, Florian Vermeersch et Brent Van Moer, en plus de Caleb Ewan. Le récent vainqueur des 4 Jours de Dunkerque n’a jamais fait mieux qu’une 38eme place au classement général sur l'épreuve de trois semaines. C’était en 2011, édition qui l’a vu remporter la première étape et endosser le maillot jaune pour un jour. Autrement, Philippe Gilbert n’a pas été en verve ces dernières années puisqu’il n’a rallié les Champs-Elysées qu’une seule fois sur les quatre dernières éditions. Le Remoucastrien veut montrer que son âge n’est pas un frein et fera tout ce qui est de son possible pour conjurer le sort, à l’occasion de son 25eme Grand Tour.