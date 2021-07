L'hôtel de l'équipe Bahrain-Victorious a été perquisitionné

Erzen : "Ils ont dérangé les coureurs pendant une heure, et ils ont dit merci"



Selon Cyclingnews, la police s'est rendue hier soir à l'hôtel de Bahrain Victorious, fouillant le bus de l'équipe et les chambres des coureurs et du staff. La formation a confirmé l'information. 50 policiers se trouvaient sur place. #TDF2021https://t.co/q52JJ1RUUp

— Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 15, 2021

La traditionnelle séance massages et récupération de l'équipe Bahrain-Victorious n'a pas été de tout repos, mercredi soir à Pau quelques heures après l'arrivée de la 17eme étape du Tour de France remportée au sommet du Col du Portet d'Aspet par le maillot jaune Tadej Pogacar en personne. L'hôtel palois où logeait la formation émiratie chère à l'Espagnol Pello Bilbao, dixième du classement général actuel, ou encore au Néerlandais Wout Poels et au Belge Dylan Teuns (vainqueur de la 8eme étape), respectivement 16eme et 17eme, a, rapporte Cyclingnews ce jeudi. L'équipe des Emirats a confirmé de la bouche de son patron Milan Erzen cette perquisition nocturne sur son lieu de villégiature."Ce n'était rien de spécial. La police est venue, ils ont demandé les dossiers d'entraînement des coureurs, ils ont fouillé les bus et c'est tout", a expliqué le Slovène, interrogé par pour Cyclingnews et précisant que"Ils ont dérangé les coureurs pendant une heure et à la fin, il ont dit merci. Ils n'ont pas voulu nous dire la raison de leur visite, mais on va le savoir grâce aux avocats." L'équipe Movistar séjournait également dans cet hôtel de Pau où Bahrain-Victorious et le Slovène Matej Mohoric, vainqueur de la 7eme étape, avaient pris leurs quartiers mercredi soir à la veille de la 18eme étape.Il y a deux ans, Milan Erzen avait été cité dans le scandale de dopage "Aderlass"