L'étape neutralisée, Alaphilippe perd le maillot jaune

C'est une étape historique que le Tour de France, déjà en passe d'entrer dans la légende, a vécu ce vendredi entre Saint-Jean-de-Mauriennes et Tignes (126,5km), une arrivée que le peloton de cette 106e édition n'a pas été en mesure d'atteindre.

Une 19e étape que la direction de course a dû neutraliser en raison d'une route devenue impraticable au bas du col de l'Iseran (2 770m), où un tapis de grêlons attendait les coureurs à 22,5km de l'arrivée, suite à une averse totalement inattendue.

Un crève-coeur pour Julian Alaphilippe, après l'abandon de Thibaut Pinot, puisque le maillot jaune, après avoir lâché prise dans l'ascension de l'Iseran sous les assauts notamment de Geraint Thomas et surtout d'Egan Bernal, perd sa précieuse tunique. Pour la simple et bonne raison que les temps sont gelés au sommet de l'Iseran.

The day's course has been called due to adverse weather conditions, rider times have been taken at Col de l'Iseran.

