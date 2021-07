STEFAN KÜNG (SUI / GROUPAMA - FDJ) - 4EME DE L'ÉTAPE



ANDRÉ GREIPEL (ALL / ISRAËL START-UP NATION) - 6EME DE L'ÉTAPE



JULIAN ALAPHILIPPE (FRA / DECEUNINCK - QUICK-STEP) - 9EME DE L'ÉTAPE



TADEJ POGACAR (SLO / UAE) - 21EME DE L'ÉTAPE - MAILLOT JAUNE

« C'est juste incroyable, c'est un rêve de remporter une étape sur le Tour de France. Ce matin, on a appris que Peter Sagan quittait la course, ça a changé la tactique de l'équipe. Il fallait faire attention au vent, je me suis retrouvé dans ce groupe d'échappée, je me sentais super bien, je savais que je pouvais tout donner dans cette étape. Avec moi, il y avait beaucoup de sprinteurs et des mecs rapides, je savais qu'il fallait que j'attaque rapidement. J'ai tenté une première attaque pour réduire le groupe puis une deuxième et là, j'ai vu que l'écart augmentait. J'ai eu le temps de savourer cette victoire. Le cyclisme est ma passion, je suis loin de chez moi si souvent alors c'est la meilleure chose que je peux donner à ceux qui me suivent sur les routes. »« Si j'avais eu les jambes comme d'habitude, ça aurait pu se faire aujourd'hui. J'ai senti dès le début que j'avais du mal, que j'avais pas bien récupéré des derniers jours et surtout d'hier. Au début ça allait, je me suis alimenté correctement mais quand tu vises une victoire d'étape, tu dois être à 100% du début à la fin. J'ai tout donné, j'ai été au bout mais je n'avais pas assez pour jouer la gagne. Il faut récupérer maintenant. »« J'ai vu grandir Nils Politt, je lui ai même donné des fringues pour qu'il s'entraîne quand il était plus jeune ! Je suis heureux pour lui, c'est touchant. Il avait essayé d'attaquer une première fois, je lui avais dit de se calmer puis il a retenté... Il a été meilleur que tout le monde aujourd'hui, félicitations à lui. »« Je me suis retrouvé devant mais ce n'était pas voulu, il fallait juste mettre un mec devant. Aujourd'hui, c'était moi. J'étais avec des mecs rapides, des gros rouleurs, je savais que ça allait être tactique car il y avait de grosses équipes. Finalement je pense que j'aurais mieux fait de rester au chaud... Il fallait la jouer fine mais je ne pense pas avoir fait d'erreurs. Les mecs de l'échappée sont partis au bon moment, je n'ai rien pu faire. Je vais essayer de récupérer sur les prochains jours. »« C'était une étape plutôt détendue, j'ai pas déconnecté complètement mais on était dans le peloton tranquillement. On a laissé un peu d'énergie avec ce départ nerveux mais ça reste une journée au top, il fallait juste faire attention au vent. Physiquement, je suis en forme malgré la grosse chaleur de la journée, j'étais aussi plus à l'aise qu'hier. »