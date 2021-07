Les réactions après la 8eme étape

Dylan Teuns (BEL/Bahrain-Victorious) - Vainqueur de l'étape

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) - 4eme de l'étape et maillot jaune

Wout Poels (PBS/Bahrain Victorious) - 5eme de l'étape et maillot à pois

Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2R Citroën) - 7eme de l'étape

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) - 8eme de l'étape

Kenny Elissonde (FRA/Trek-Segafredo) - 31eme de l'étape

Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) - 44eme de l'étape

Adrie van der Poel (papa de Mathieu van der Poel)

« C’était vraiment un climat terrible, froid, glacé, mouillé. La première montée était difficile depuis le début. Je suis monté à mon rythme et près du sommet je suis revenu sur lui (Michael Woods). Je me suis senti bien en jambes. J’ai attendu le bon moment et quand il est arrivé, j’ai mis la gomme pour laisser Woods derrière moi. Hier (vendredi), j’ai essayé déjà de me glisser dans l’échappée mais ça n’a pas été facile. J’avais coché cette étape dans le livret de route aujourd’hui (samedi), deux victoires pour nous c’est vraiment génial. »« Je ne sais pas, je ne crois pas avoir assommé le Tour de France. J’ai fait de mon mieux aujourd’hui, c’est tout. Ça a été une bonne journée, j’étais beaucoup plus en jambes qu’hier quand tout le monde m’attendait au tournant. La tactique a mieux marché. Aujourd’hui (samedi), j’ai répliqué et montré que nous étions une équipe forte et que nous pouvons nous battre pour avoir le maillot jaune. C’est pendant l’étape que j’ai pris mes responsabilités. Je me suis dit : ‘Il faut y aller, il faut foncer’. J’ai vu que les Ineos Grenadiers n’étaient pas trop en jambes. Ils ont gaspillé pas mal d’énergie. Je sentais que c’était le moment donc j’y suis allé. Bien sûr que j’ai aussi des faiblesses mais là, je me sens super bien en jambes. Peut-être que j’aurai aussi des moments de faiblesse. »« Le but était effectivement d’aller chercher ce maillot (à pois). C’était une étape faite pour moi donc j’en ai fait mon objectif. On va encore essayer de ramasser des points. C’est la première fois que j’ai cette tunique, j’en suis fier. C’était super glissant dans les descentes. C’était délicat, il ne fallait pas se louper et je m’en suis bien sorti. C’est surtout la pluie permanente qui demande tellement de concentration. Les conditions ont été vraiment difficiles. »« Il y avait une option pour l’échappée. C’est un mec de l’échappée qui gagne. C’est impressionnant comment les bosses se sont enchainées. J’ai réussi à trouver l’ouverture et puis après, ça s’est fait à la pédale dans le final. L’enchainement des deux derniers cols a été très difficile et je pense que tout le monde a fini au mental. Je me suis bien accroché. Ça s’est fait à la pédale quand on s’est tous présenté au pied du col. Il n’y a pas de secret, le plus fort a gagné. Je visais l’étape, je me suis accroché au maximum pour peut-être me remplacer un petit peu au classement général. »« Dans l’oreillette, on me dit 'dantesques' (à propos des conditions météorologiques), je pense que c’est le bon mot. Ça a été une course folle à l’image du Tour depuis le départ. Pour ma part, j’avais coché cette étape. J’avais envie d’être acteur de la course. J’ai fait pas mal d’efforts en début de course pour prendre l’échappée, peut-être un peu trop pour espérer jouer la victoire à la fin mais je reste content de ma course. J’ai fini l’étape vraiment émoussé, je n’ai plus trop de forces sur des étapes aussi intenses car on oublie un peu de s’alimenter. J’étais un peu vide à la fin. »« Ça a été une grosse bataille dès le début pour l’échappée. Elle a été très décousue comme depuis le début du Tour. C’était une super course tant qu’il y avait les jambes. Une fois qu’on voit qu’on n’est plus dans la course, ça ne sert à rien de rester à cinq minutes. Le Tour va être long. J’espère qu’il y aura beaucoup d’opportunités à saisir. Quand le maillot jaune n’est pas forcément dans la meilleure équipe, ça laisse la porte ouverte à des scénarios différents. Aujourd’hui, je pense que beaucoup voulaient en profiter. Ça a produit une belle course. »« Je me sentais bien mais il y avait encore la montagne qui venait. Je savais que c’était trop difficile de garder mon maillot jaune donc je me suis limité à mon tempo et j’ai essayé d’aller jusqu’à l'arrivée. On va récupérer de ces deux étapes qui ont été très dures. »« Il a fait quelque chose d’incroyable notamment sur le contre-la-montre. Il pouvait peut-être garder le maillot jaune encore quelques jours. Il a fait une semaine exceptionnelle. Peut-être qu’il peut devenir un bon grimpeur s’il travaille un peu plus. Dans le futur, il peut faire encore mieux. Aucune idée (si Mathieu terminera le Tour ou le quittera prématurément pour aller à Tokyo pour les JO), je ne me mêle pas de l’équipe. Je suis ici avec mon rôle de père pour supporter Mathieu. Je pense que les entraineurs et directeurs sportifs décideront de ça. J’ai été moi-même coureur, j’adorais le calme après la course donc je l’ai laissé tranquille, je pense que c’est mieux. Je suis très fier de lui pour tout ce qu’il a fait. »Sources : France Télévisions