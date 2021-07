Les réactions après la 7eme étape

Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) - Vainqueur et maillot à pois

Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) - 4eme et maillot jaune

Wout van Aert (BEL/Jumbo-Visma) - 8eme

Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) - 22eme

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) - 26eme et maillot blanc

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) - 39eme de l’étape

Mark Cavendish (GBR/Deceuninck-Quick Step) - 153eme et maillot vert

« Hier (jeudi), j'ai vu que cette étape était plutôt belle pour moi. J'ai regardé le road-book mais je me suis dit qu'il ne fallait pas non plus miser uniquement sur aujourd'hui (vendredi). Cependant, pour moi, il fallait quand même la tenter. J'ai réussi à prendre l'échappée et à ce moment, j'ai regardé autour de moi, il y avait que des gros. Je me suis demandé si je pouvais le faire et aussi pourquoi est-ce que ça se regardait autant. Au début, j'ai fait les efforts pour le maillot à pois puis j'ai continué à pousser au fur et à mesure que l'arrivée approchait. Je suis hyper content d'avoir gagné une étape sur le Tour de France, la plus belle course du monde, et surtout après avoir aussi gagné sur le Giro et sur la Vuelta. Il y avait énormément de beau monde, j'adore les étapes 'marathon' comme celle-ci. »« J'ai pas souvent eu des jours comme ceux-là. Il y avait 250 kilomètres et c'était à bloc tout le temps. C'était clair qu'il y avait un risque d'échappée et, même si elle a démarré tardivement, ça a roulé dur toute la journée. Parmi notre groupe, il fallait faire attention à Kasper Asgreen et Wout van Aert. Avec Xandro Meurisse, on a bien géré. Je suis content d'avoir réussi à garder ce maillot. Je sais qu'il y a les Jeux Olympiques aussi bientôt donc je veux garder de l'énergie pour tout mais je suis allé à la limite pour cette tunique aujourd'hui (vendredi). »« C'était une étape difficile et j'étais le plus grand rival de Mathieu van der Poel au classement pour le général mais il n'a pas voulu me laisser partir. Dans le final, on a discuté ensemble, on a essayé de travailler pour perdre le moins de temps possible. Kasper Asgreen était à l'avant de la course aussi et il n'est pas très loin au classement général, je ne devais pas lâcher. À la fin, forcément, il y a moins d'énergie, on manquait de force, on a peut-être essayé d'en faire trop. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé avec Primoz Roglic, on va en parler dans le bus de l'équipe. »« Ça n'a pas crié dans l'oreillette après le début de la grosse échappée même s'il n'y avait pas de coureurs de chez nous. On savait qu'un groupe voudrait s'extirper ce (vendredi) matin, nous étions dégoûtés de ne pas être dedans mais c'est le jeu. Les mecs qui étaient désignés pour les échappées, ça faisait plus d'une heure qu'ils tentaient, ils étaient cramés et donc c'est sorti sans eux. Pendant la course, on s'est dit qu'il fallait se bouger et essayer sur la fin. On a tenté pour faire mal à tout le monde mais c'est dur pour moi également. »« Je pense qu'on a fait une erreur en début d'étape. On n'aurait pas dû les laisser partir comme ça. On ne s'attendait pas à ce que ça se fasse de la sorte, on savait que ça allait bouger mais pas comme ça. C'était une faute de notre part mais je suis fier de l'équipe et de ce qu'elle a accompli aujourd'hui (vendredi). On nous a dit qu'il fallait qu'on travaille, les gars qui sont partis devant pouvaient gagner, je pense quand même qu'on a fait un bon travail. Wout Van Aert monte très bien les côtes, comme Mathieu van der Poel, il ne va pas falloir laisser davantage de temps. »« Ça a été une journée difficile, avec 250 kilomètres, un départ ultra-rapide pour prendre l'échappée, un gros tempo de la part d’UAE Team Emirates pour ne pas remettre Vincenzo Nibali dans le jeu du général, et ce final très punchy entre favoris puisque Richard Carapaz a lancé les hostilités d'assez loin. Au final, je ne perds pas de temps, c'est donc une bonne journée, même si j'étais personnellement dans une journée moyenne. La montagne ? J'ai envie de bien faire. On court bien avec l'équipe depuis le début du Tour, donc on espère que ça va continuer. On a vu que des favoris ont un peu accusé le coup aujourd'hui (vendredi), donc il faudra voir si c'était juste une journée sans ou de la fatigue engendrée depuis le début du Tour »« C'était effectivement la course parfaite. Il fallait que j'essaye. Dans ce genre de situations, on ne sait pas si il faut y aller ou pas et là j'ai senti ce qu'il allait se passer, je me suis dit qu'il fallait le faire avec Kasper Asgreen. On a fait au mieux. Lors du sprint intermédiaire, j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne pour me disputer le maillot vert, c'était très bien. Au début, ce n'était pas forcément prévu que j'aille dans une échappée... On va voir ce qu'on va faire demain (samedi), il va falloir tenir, ça va être dur. »Sources : site officiel du Tour de France, Cyclism'Actu