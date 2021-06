Les réactions après la 4eme étape

MARK CAVENDISH (GBR / DECEUNINCK - QUICK STEP) - VAINQUEUR DE L'ÉTAPE

MATHIEU VAN DER POEL (PB / ALPECIN-FENIX) - MAILLOT JAUNE

BRENT VAN MOER (BEL / LOTTO-SOUDAL) - 158EME DE L'ÉTAPE ET COMBATIF DU JOUR

PIERRE-LUC PÉRICHON (FRA / COFIDIS) - 175EME DE L'ÉTAPE ET CO-ANIMATEUR DE L'ÉCHAPÉE

TADEJ POGACAR (SLO / UAE EMIRATES) - MAILLOT BLANC

NACER BOUHANNI (FRA / ARKEA-SAMSIC) - 2EME DE L'ÉTAPE

« Je m'étais imposé en 2015 à Fougères avec mon ancienne équipe et là je réitère cette performance avec Deceuninck-Quick Step. C'est un retour incroyable ici, ça me fait super plaisir de remporter cette étape. L'an dernier, c'était très compliqué, j'étais au fond du trou. J'espère que mon histoire va inspirer et va porter de l'espoir aux gens qui ont connu ma situation. On peut toujours revenir, il ne faut jamais abandonner. Je n'aurais pas pu rêver meilleure performance qu'aujourd'hui. Quand on veut assurer le meilleur, il faut avoir la meilleure équipe et les gars sont formidables. L'équipe est vraiment professionnelle. »« Je me suis vraiment amusé sur cette journée, c'était sympa. En revanche pour demain je ne sais pas trop. Je ne suis pas souvent sur un vélo pour un contre-la-montre donc je ne suis pas le plus expérimenté. Je vais faire tout ce que je peux pour défendre le maillot jaune. On verra, je vais faire de mon mieux en tout cas. Wout Van Aert est vraiment bon sur cet exercice. L'aérodynamisme est très important et je ne l'ai pas trop travaillé. »« Je me suis battu jusqu'au bout et j'ai perdu de peu. Je pense que c'est le faux-plat qui m'a embêté et m'a fait perdre aujourd'hui. Il me restait 100 mètres, c'est rien. Sur les deux ou trois derniers kilomètres, je les sentais arriver et quand j'ai vu Jasper Philipsen, j'ai su que c'était terminé. J'ai insisté, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille ! On s'est mis à deux pour aller au bout, on aurait dû travailler ensemble plus longtemps mais on ne sait jamais à l'avance. On a perdu notre sprinteur hier (Caleb Ewan, ndlr) alors qu'on était tous là pour lui, on a dû modifier notre tactique, on fera pareil dans les jours à venir. »« Je pensais que c'était une échappée publicitaire pendant très longtemps ! Je n'aurais pas cru que ça allait aller jusqu'au bout. C'était un peu abstrait au début et quand Van Moer a attaqué, je pensais encore une fois que c'était juste pour la combativité et pas pour la victoire finale. C'est un bon rouleur, il était costaud, ça m'aurait embêté qu'il aille au bout même s'il aurait mérité. En tant que Français, j'ai été chaudement félicité par le public breton, je suis content d'avoir été à l'avant de cette échappée, sachant que j'ai chuté dès la première étape et que j'ai eu 12 points de suture.« J'ai plus de pression que l'an dernier, c'est incontestable. L'ambiance dans l'équipe est bonne, personne n'est tendu, nous sommes soudés, nous roulons bien ensemble, il y a de la concentration dans ce groupe. Sur la route, il y a beaucoup de fans pour moi, c'est complètement fou. J'adore cette ambiance. Effectivement, j'ai reconnu le parcours mardi avant le début du Tour, pour ce contre-la-montre de demain (mercredi) ça va être critique, il va falloir que je sois bon. C'est dynamique, rapide, ça monte et ça descend, il y a des virages intéressants. »« Hier, j'étais soulagé de ne pas être dans la chute, aujourd'hui, c'est dommage. Au moment où j'ai l'ouverture pour le sprint, c'était trop tard. Je n'ai pas pris la bonne trajectoire. Déjà au sprint intermédiaire, Mark Cavendish nous avait battus et dans le final, il fait de même. Je ne me satisfait pas d'une troisième place puis d'une deuxième place. Il faut savoir saisir les opportunités. »