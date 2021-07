Les réactions après la 2eme étape

Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) - Vainqueur et maillot jaune

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) - 2eme et maillot blanc

Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) - 4eme

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) - 5eme et maillot vert

Edward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) - 179eme et Combatif du jour

« Je suis content par-dessus tout de la manière. Je voulais prendre les secondes du point-bonus si je voulais avoir aussi le maillot jaune. Alors j’ai couru pour aller les chercher mais c’était déjà dur, j’ai tout donné. Je savais que c’était ma dernière chance de prendre le maillot jaune et c’est incroyable de réussir. J’ai vraiment senti que j’étais beaucoup mieux qu’hier (samedi). Il y avait certainement un peu trop de stress pour la première journée et mes jambes n’étaient pas si bonnes. Quand j’ai attaqué à 800 mètres, j’ai vu que personne ne me suivait, alors j’ai continué à fond. Les 500 derniers mètres étaient très douloureux, mais je savais que j’avais assez d’énergie pour finir seul et gagner. Ensuite, j’ai compris que j’allais prendre le maillot jaune… C’est dommage que mon grand-père ne soit pas là, il serait très fier. J’en ai beaucoup parlé avec ma mère. C’est mon premier Tour de France et même si j’ai d’autres objectifs sur les Jeux Olympiques, j’aimerais bien le finir. »« C’était une bonne journée. D’abord, toute l’équipe a pu prendre le départ et nous sommes heureux que Marc Hirschi ait pu récupérer suffisamment bien de sa chute d’hier. J’aurais bien aimé qu’il gagne, mais je suis aussi content que Mathieu van der Poel ait gagné. C’était difficile pour moi parce qu’il y avait beaucoup de coureurs prêts à suivre le moindre de mes mouvements. Au final, je prends la 2eme place et je suis heureux avec ça. C’était assez surprenant de voir Mathieu attaquer dans la première montée de Mûr-de-Bretagne. Il a rigolé avec nous en début d’étape en imaginant qu’on allait sortir tous les trois, avec Primoz Roglic ! Au final, je suis content de ma forme et de la façon dont se passe se début de Tour. »« Mathieu van der Poel avait retrouvé ses bonnes jambes et a été récompensé aujourd’hui (dimanche). Pour ma part, quand j'ai vu que j'avais créé un trou après mon attaque, je me devais de continuer mon effort et je me suis mis à plein régime jusqu'à la ligne. C'est juste dommage que les deux Slovènes m'aient devancé sur la ligne. Dans tous les cas, je me sens très bien, les jambes sont très bonnes. Il va maintenant falloir bien passer les prochaines étapes, puis tout donner lors du contre-la-montre. »« Je ne ressens pas de déception, il y avait plus fort que moi. J’ai senti tout de suite que les jambes n’étaient pas exceptionnelles, et j’ai fait l’effort pour rester tout de même correctement placé dans le dernier tour. J’ai tout donné donc je n’ai pas de regrets à avoir. Avec Mathieu van der Poel on se tire la bourre toute l’année, mais on s’apprécie. Hier (samedi), il était déçu de ne pas avoir gagné mais il est venu me voir pour me dire qu’il était content pour moi. C’est pareil pour moi aujourd’hui (dimanche). On fait du vélo de la même manière, on aime attaquer. Donc il le mérite, ce maillot jaune. C’est seulement la 2eme étape du Tour de France, il y aura encore beaucoup d’opportunités pour notre équipe. »« Nous voulions quelqu’un de l’équipe dans les deux premières journées, parce que nous savions que si on pouvait prendre le maillot à pois, on pourrait le garder une bonne partie de la première semaine. Je me sentais bien aujourd’hui (dimanche), donc je me suis porté candidat au briefing ce matin. Sur la première ascension, j’ai fait une erreur parce que je n’ai pas bien vu où se trouvait la ligne. Et dans les derniers kilomètres, je me suis aussi battu pour être désigné combatif du jour. Je suis content de ma performance. »Sources : site officiel du Tour de France, NOS