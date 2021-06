Les réactions après la 1ere étape

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step)

« Être favori, c’est une chose mais quand on réussit, c’est encore mieux. C’est une grande satisfaction. Aujourd’hui, l’équipe a fait un très gros travail. Ils ont cru en moi toute la journée. Malheureusement, j’ai été pris dans la chute à 50 km de l’arrivée. On a perdu un peu de temps mais je ne me suis pas fait mal. On est revenu calmement et j’étais vraiment concentré dans cette dernière ascension. J’espérais avoir les jambes et c’était le cas donc je suis vraiment content. Ce matin pendant le briefing, j’ai dit à l’équipe que j’allais rouler comme s’il n’y avait pas d’étape demain. Je voulais tout donner et l’équipe était bien placée, il fallait vraiment durcir et essayer d’éliminer ou faire mal à tous les coureurs qui étaient en mesure de passer comme Wout Van Aert ou Mathieu van der Poel. Quand Dries Devenyns, mon dernier coéquipier, s’est écarté, j’ai donné le maximum. Quand j’ai pris quelques mètres d’avance, je me suis mis à bloc jusqu’à la ligne. Ça a été très long mais ça va au bout. C’est comme ça qu’on va chercher de belles victoires. Je suis content. Je tiens à remercier tout le public sur le bord des routes ou derrière la télévision. Ça fait chaud au cœur de voir comment je suis encouragé. Merci du fond du cœur à tous. Demain, je vais essayer de ne pas le perdre (le maillot jaune). On fera un bilan en fin de première semaine mais je peux quasiment dire que mon Tour est déjà réussi. »

Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix)

« Je n’avais pas les jambes. Tout le monde a vu qu’Alaphilippe était le plus fort. Il mérite bien sa victoire. Demain, on est de retour en bleu mais c’était vraiment cool de rouler avec ce maillot aujourd’hui (en hommage à son grand-père Raymond Poulidor). Je devrais avoir de meilleures jambes demain pour essayer de battre Julian. Il est vraiment fort et je pense qu’il est favori (pour la deuxième étape). »

Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ)

« C’est une première journée du Tour, on savait que ce serait tendu. C’est difficile à accepter parce que je me sentais hyper bien. On avait fait tout le boulot, l’équipe m'avait super bien placé toute la journée. On attendait vraiment le final. L’objectif, c’était que David (Gaudu) et Arnaud (Démare) ne tombent pas. David est devant, il finit dans le top 10, c’est très très bien. Je n’ai pas grand-chose mais personnellement je suis un petit peu déçu. »

Franck Alaphilippe (cousin et entraîneur de Julian)

« Certainement que le fait d’être papa, ça l’a boosté aussi. C’est une étape qu’on a reconnue en arrivant ici. Il sait que les deux premières étapes étaient favorables pour lui. Après, il y a toujours l’incertitude de se louper. Aujourd’hui, ses jambes ont vraiment bien répondu. C’est vraiment une belle victoire, il a été la chercher. A cet endroit-là, les jambes devaient parler mais je pense que Julian avait quand même prévu de partir assez tôt. C’est vrai que sur la partie avec moins de pourcentage, c’était peut-être un peu plus difficile pour lui. Là, c’était vraiment sur le terrain qu’il affectionne. »

Rik Verbrugghe (directeur sportif d’Israel Start-Up Nation)

« Dans les deux grosses chutes, on a été pris dedans à chaque fois. Surtout dans la deuxième, je pense qu’on avait cinq ou six coureurs dont Michael Woods et Chris Froome. Chris avait du mal à remonter sur son vélo car il a un gros hématome derrière la cuisse. Ça a l’air d’aller mais on va quand même faire des radios pour voir si tout est ok. On sait déjà que quand un coureur remonte sur le vélo, c’est plutôt bon signe. »