PATRICK KONRAD (AUT / BORA-HANSGROHE) - VAINQUEUR DE L'ÉTAPE

SONY COLBRELLI (ITA / BAHRAIN VICTORIOUS) - 2EME DE L'ÉTAPE

TADEJ POGACAR (SLO / UAE) - MAILLOT JAUNE ET 14EME DE L'ÉTAPE

PIERRE-LUC PÉRICHON (FRA / COFIDIS) - 4EME DE L'ÉTAPE

FRANK BONNAMOUR (FRA / B&B HÔTELS KTM) - 5EME DE L'ÉTAPE

« Je suis complètement fatigué ! C'est ma première victoire en World tour, sur la plus grande course du monde. Je suis sans mot, je dédicace cette victoire à tous mes supporters, à ma famille, à mes amis et à ma formation. Je savais qu'il fallait que je me batte pour accrocher une victoire sur le Tour. Elle arrive au meilleur des moments. C'était important pour moi de gagner ici en France. J'ai décidé de partir très vite alors qu'on était trois ou quatre dans l'échappée, peut-être que c'était pas forcément la bonne décision sur le moment mais j'ai tenté ! Il fallait que je provoque la chance, je suis vraiment fier de cette victoire. »« J'ai tout essayé, c'est vraiment dommage d'échouer si près du but. Je voulais vraiment gagner cette étape, j'avais les jambes et je savais que cette journée était une vraie chance pour moi. C'est très rageant. »« Les conditions météorologiques étaient excellentes pour moi, j'adore ce temps ! Quand il fait froid comme cela, je sens que j'ai les jambes ! Finalement, c'était une étape assez tranquille pour moi même si j'ai dû un peu m'employer sur la fin. J'ai été surpris par le sprint à l'arrivée mais j'ai montré que j'étais toujours présent. Il faudra faire attention à demain, la journée s'annonce difficile. »« Il n'a pas manqué grand chose mais je n'ai aucun regret aujourd'hui. Je sors plusieurs fois du groupe de tête mais j'arrive à revenir à chaque fois puis j'ai tenté une attaque au bluff. La dernière bosse a eu raison de moi même si c'était juste pour une deuxième place. C'était une grosse journée, je ne pensais pas faire ça ce matin mais je suis content de mon étape.»« Je récupère de mieux en mieux chaque jour et aujourd'hui je me sentais vraiment bien. J'ai envie de faire une grosse dernière semaine. Pour mon premier Tour de France, je fais 4 Top 10, c'est que du positif, je n'aurais jamais imaginé ça. Je vais essayer de poursuivre sur cette lancée. »