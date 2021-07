Les réactions après la 14eme étape

Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo), vainqueur de l'étape et combatif du jour

Guillaume Martin (FRA/Cofidis), onzième de l'étape et nouveau dauphin de Pogacar au général

Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation), cinquième de l'étape et nouveau maillot à pois

Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates), maillot jaune et 18eme de l'étape Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates), maillot jaune et 18eme de l'étape

Mark Cavendish (GBR/Deceuninck-Quick Step), maillot vert et 144eme de l'étape

« C’était un peu pareil qu’en 2017. J’étais en jambes et on ne travaillait pas très bien ensemble dans le groupe de tête, donc je suis parti tout seul. L’équipe s’est vraiment battue la semaine dernière, on était dans presque toutes les échappées, mais il fallait conclure. Je roule un peu à l’ancienne, j’y vais au feeling et j’ai toujours couru comme cela. Je savais quel rythme prendre jusqu’à la dernière bosse. Je me sentais super bien toute la journée. Pendant l’échappée, j’ai pris confiance et je me suis convaincu d’attaquer de loin. »« C'était une étape super dure, ça n'a pas débranché depuis le départ. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour prendre l'échappée et la faire vivre. L'entente n'était pas superbe. Dans le final, j'avais un problème de déshydratation. J'espère que je vais récupérer pour demain (dimanche). Sur une arrivée en descente, la victoire d'étape était dure à jouer. C'est une bonne journée. Cette année, j'ai vraiment envie de prendre des risques et aujourd'hui, ils sont payants. Je me demandais si je n'étais pas trop près au général pour me laisser un bon de sortie. Je pense qu'UAE ne peut pas courir derrière tous les lièvres. J'ai forcé mon destin. Il y a pas mal d'opportunités et je vais continuer. Demain (dimanche), ce sera une grosse journée, il faudra s'accrocher. Je ferai les comptes lundi. »« J’en suis très fier, je pense que je suis le premier Canadien à porter le maillot à pois. Je savais que la descente était dangereuse, c’est pour cela que j’ai voulu me mettre devant. Mais ma roue a glissé dans le virage. Je me suis dit que le destin était contre moi quand je me suis retrouvé à terre, mais j’ai pu me relever et ça a été dans le final. Presque tout le monde a chuté dans l’équipe dans la première semaine, alors le maillot à pois va faire du bien pour le moral. Désormais, je vais essayer de le garder, c’est l’objectif et je voudrai aussi aller chercher une étape. Mais il faudra voir si je me porte bien demain (dimanche) matin après cette chute. »« On a bien roulé aujourd’hui (samedi), on a toujours quatre minutes d’avance, ce qui est une bonne marge. Le départ a été assez rapide mais ça me convenait bien. Une fois l’échappée constituée, après deux premières heures très rapides, on a pu s’économiser. Je me sens confiant, mais il faudra tout de même rester vigilants sur les prochaines étapes. En tout cas je n’ai pas eu de problème et toute l’équipe a connu une bonne journée. En particulier, Rafal Majka qui a bien récupéré de sa chute d’hier (vendredi), donc c’est une bonne nouvelle. L’étape de demain (dimanche) est dure, je l’ai reconnue, mais nous serons confiants et ambitieux. Le but c’est de défendre le maillot jaune mais s’il y a une opportunité de gagner, j’irai. »« C’est incroyable, tout le monde est fatigué dans le peloton, mais il y a toujours des gars qui attaquent, et qui attaquent, ça n’a pas arrêté pendant je ne sais combien de kilomètres. Il fallait que je rentre dans les délais, donc il fallait plus ou moins rouler au rythme du peloton. Une fois passée la mi-course, nous avons vu que nous n’aurions pas de problèmes pour arriver dans les temps, parce que nous avions un bon et gros groupe pour y arriver. On était inquiets pour Tim Declercq, qui a chuté hier (vendredi), et on est heureux qu’il ait pu passer cette étape. Demain (dimanche), il faudra encore tenir le plus longtemps possible. Il y a une montée dès le départ, ça nous forcera à être dans le dur dès le début. »Sources : Site internet officiel du Tour de France, Eurosport et France Télévisions.