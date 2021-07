Les réactions après la 13eme étape

Mark Cavendish (GBR/Deceuninck-Quick Step), vainqueur de l'étape

Je suis fatigué, je suis tellement mort aujourd'hui, il faisait tellement chaud. Je suis allé chercher profondément aujourd'hui. J'étais à la limite à la fin de l'étape. Pendant le sprint, j'ai vu qu'on essayait de me déborder, et j'ai essayé de suivre (Michael) Morkov. J'ai perdu un peu sa roue dans les derniers mètres, ma roue avant a glissé, j'ai eu l'impression d'avoir crevé. Je suis trop crevé pour bien réaliser que j'ai égalé le record de Merckx (34 victoires), c'est juste une victoire de plus sur le Tour pour le moment. Je ne pense pas qu'on puisse me comparer à Merckx, il restera le plus grand de tous les temps.



Alex Aranburu (ESP/Astana-Premier Tech), 6eme de l'étape

C'était une course difficile. Il y avait beaucoup de vent et donc beaucoup de tension au sein du peloton. Dans le final, Alexey (Lutsenko) et Omar (Fraile) m'ont aidé, mais j'ai perdu leurs roues, ce qui ne m'a pas empêché d'essayer et de revenir. Sixième, c'est pas trop mal.