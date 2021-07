Les réactions après la 11eme étape

Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) - Vainqueur de l'étape

Kenny Elissonde (FRA/Trek- Segafredo) - 2eme

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) - 4eme et maillot jaune

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) - 12eme

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) - 23eme

Mark Cavendish (GBR/Deceuninck-Quick Step) - 147eme et maillot vert

« C'est un peu stupide à dire mais bien sûr je ne m'attendais pas à gagner cette étape du Mont Ventoux. J'y pensais un peu avant le Tour de France mais je me suis toujours dit que ce n'était pas possible. Hier (mardi), j'ai commencé à y croire, j'ai dit à l'équipe que j'allais essayer d'aller dans l'échappée. C'est l'une des ascensions les plus iconiques dans le monde, peut-être que c'est ma plus belle victoire. J'avais de bons grimpeurs avec moi mais j'ai aussi vu que certains avaient perdu beaucoup d'énergie dans la première partie de la course. Si vous y croyez, tout est possible. C'est quelque chose de superbe de passer en tête le sommet du Mont Ventoux. Personnellement, c'était dur pour moi d'arriver sur ce Tour de France avec un bon niveau. Nous avons eu beaucoup de malchance jusque-là, c'est bon de s'imposer aujourd'hui (mercredi). »« C'est une montée mythique, le faire sur le Tour, c'est encore mieux. Quand j'étais petit, je regardais des cassettes de Richard Virenque sur le Mont Ventoux. Aujourd'hui (mercredi), je suis tombé sur plus fort mais je retiens la performance de l'équipe, Julien Bernard a fait un gros boulot. J'ai fait exprès d'attaquer au pied de l'ascension car c'était le plus pentu mais nous sommes tombés sur un os. Nous pouvons être contents de ce que nous avons fait. »« Je n'ai pas suivre Jonas Vingegaard dans la deuxième ascension, il était super fort, il a mis le paquet dans son accélération. C'était trop pour moi, j'ai craqué... J'ai essayé d'arriver le plus rapidement possible au sommet et, avec la chaleur, c'était très compliqué. Je m'en tire bien, je suis satisfait. C'était très, très dur aujourd'hui (mercredi), le tempo n'était pas très élevé au début mais j'ai explosé à la fin. Nous avons sauvé notre journée quand même. »« C'était bien d'avoir deux coéquipiers à l'avant de la course avec Anthony Perez et Pierre-Luc Périchon, ils ont été vaillants. J'ai été protégé par mes autres équipiers et, grâce à eux, j'ai pu être avec les meilleurs dans la montée finale. Jusqu'à quatre kilomètres de l'arrivée, j'étais avec les meilleurs et puis après tout le monde était un peu à la rupture. J'ai eu un peu de mal à finir le Mont Ventoux, on a essayé de minimiser au maximum l'écart, on peut dire qu'on a limité la casse. »« J'ai vraiment eu du mal à suivre le rythme de Wout Van Aert mais j'ai tout donné. Il y avait une ascension de trop, j'étais bien dans la première montée, et très mal dans la deuxième... Je ne regrette rien, je me suis fait plaisir, c'était la première fois que je montais le Mont Ventoux. »« On savait qu’aujourd’hui (mercredi), on finirait l’étape proche des délais, comme dimanche dernier. Il a quand même fallu rester concentré toute la journée. Tout le monde m’a aidé dans l’équipe, à monter et descendre les montagnes. Je suis fatigué, et c’est le cas de tout le monde. J’ai fait beaucoup de Tours de France, mais je suis sûr que c’est l’un des plus durs. J’ai parlé avec Christian Prudhomme la veille du Tour et je lui ai dit à quel point j’aime cette course. Je n’ai qu’une parole, je n’abandonnerai pas. Je vais continuer tant que je le peux. On verra comment ça se passe demain (jeudi). Ce n’est pas parce que j’ai gagné plusieurs fois que c’est facile de le refaire. »Sources : France Télévisions, site officiel du Tour de France