Les réactions après la 10eme étape

Magnus Cort Nielsen (DAN/EF Education EasyPost) - Vainqueur de l'étape

Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) - 20eme et maillot jaune

Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) - 9eme de l'étape

Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) - 65eme et maillot vert

Romain Bardet (FRA/DSM) -26eme de l’étape

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) – 25eme de l'étape

« Pour moi, c’est un Tour incroyable. C’était une étape de montagne importante pour moi, c’est incroyable. La priorité au départ, c’était la victoire d’étape, je ne me battais pas pour les points, je voulais économiser mes jambes pour le grand final. Quand on n’a plus le maillot à pois, c’est plus facile de partir dans des échappées. Il faut avoir des objectifs très clairs en tête. J’ai souvent été largué dans cette montée, mais j’ai toujours réussi à revenir dans la roue des autres. »« Cela n’aurait pas été un drame de perdre le maillot jaune aujourd’hui. Lennard Kämna est vraiment un compétiteur incroyable, il a montré aujourd’hui qu’il est très performant. Je suis ravi de garder le maillot jaune. C’est stressant de perdre Vegen puis George, ce sont deux gros moteurs, pour la montagne et pour le plat. Mais bon, le moral est encore là, on va continuer à se battre. »« Beaucoup de monde veut s’imposer sur ce Tour. Wout Van Aert et Tadej Pogacar ne laissent pas grand-chose. C’était la deuxième journée pour les échappés. J’ai essayé de tirer mon épingle du jeu. Je n’étais pas super dans les cinq derniers kilomètres, j’étais au taquet. Quand van Baarle a attaqué, je n’ai pas réussi à aller avec lui, j’étais à fond. De toute façon, à la pédale, je n’aurais pas gagné au sprint. »« Ce n’est jamais une journée tranquille sur le vélo. Jusqu’à maintenant, je n’ai pas trop souffert de la chaleur. Dans la montagne, il y a toujours un peu de vent. Les jours qui viennent seront plus chauds, ce sera différent. On a roulé à la fin pour mettre Jonas dans une bonne position car Tadej fait toujours le sprint. Demain, ce sera très dur, le col de Granon est inconnu pour la plupart d’entre nous, ce sera plus dur qu’aujourd’hui. »« Il a fait chaud, il y avait une belle échappée devant. Pogacar a gardé le maillot ? Même quand il veut le lâcher, il n’y arrive pas (sourires). Tout le monde a le regard tourné vers les deux prochaines journées. Pendant la neutralisation, au début j’ai eu du mal à y croire, je croyais que c’était un train. C’est un petit peu dommage pour la course, je pense que ça a un peu faussé la course devant ».« Il n’y a jamais d’étape tranquille, ça a bataillé pendant une heure et demie. Ce n’était pas une étape de tout repos, il faisait chaud. Mais la dernière montée s’est bien passée, ça n’a pas monté si vite que ça, sauf les 500 derniers mètres. Les deux prochaines étapes sont déjà dans toutes les têtes. »Source : France Télévisions